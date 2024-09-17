拜登任內第16度對台軍售　國防部：有助空軍各型機戰備與妥善

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國防部今(17)日表示，美國政府於美東時間9月16日，就空軍「開放式零附件修理回運」2億2,800萬美元（約新台幣72億元）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。國防部表示感謝，美方此次同意供售之航材零附件修理回運，有助於維持我空軍各型機裝備戰備及妥善。國防部指出，中共常態化灰色地帶侵擾，壓迫我海空域訓練空間與反應時間。美方此次同意供售之航材零附件修理回運，有助於維持我空軍各型機裝備戰備及妥善。國防部表示，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎。對於美方軍售決定，國防部表達誠摯感謝。外交部表示，這是拜登政府自2021年上任以來第十六度宣布對台軍售，持續實踐近年來對台軍售常態化的政策與「堅若磐石」的安全承諾，展現美國政府對充實我國國防能力的高度支持，以及對台海和平與穩定的重視。外交部指出，面對中國頻繁使用灰色地帶手段侵擾及脅迫我國與區域國家，台灣除持續展現守護國家的決心，提升自我防衛能力及不對稱戰力，堅定捍衛人民福祉與自由、民主的生活方式，也將持續深化台美緊密的安全夥伴關係，共同維護以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。