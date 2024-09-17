「詹皇」LeBron將攜手兒子Bronny出戰！湖人老闆：他們已做好準備

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現年39歲的「詹皇」LeBron James仍不言退，新賽季將與大兒子Bronny James，共同攜手替湖人隊奮戰。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃2024-25例行賽即將在下個月點燃戰火，開幕戰將由衛冕軍塞爾提克迎戰紐約尼克，隨後則是由湖人隊出戰灰狼。而湖人在休賽季試圖網羅許多自由市場上的大咖球星，最終卻以失敗收場，讓人擔心他們新賽季的表現，不過新賽季球迷也將見證歷史，洛杉磯湖人老闆Jeanie Buss稍早接受美媒採訪時，談到新賽季LeBron James將攜手Bronny James出戰，她表示：「Bronny是一個很好的球員，我也很期待看到我們的新教練JJ Redick，為球隊所帶來的一切，新賽季肯定會很有趣。」而關於LeBron James日前表示，不希望兒子在工作場合稱呼他為父親，Jeanie Buss對此則說：「，但在工作場合上，我則是稱呼我的父親為Buss博士。我想保持一道清晰的界線，因為這有助於我們解決問題，我們不會把工作帶回到家裡的餐桌上。」不過日前美媒《ESPN》湖人隨隊記者Dave McMenamin則報導指出，，球迷若想要看到「父子同場」的場面，或許得等到2025-26賽季，但倘若Bronny在發展聯盟表現出色，他也有可能提前來到NBA賽場。