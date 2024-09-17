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「詹皇」LeBron將攜手兒子Bronny出戰！湖人老闆：他們已做好準備

記者陳品翔/綜合報導

▲洛杉磯湖人一哥「詹皇」LeBron James(左)，新賽季將與他的大兒子Bronny James(中)攜手替湖人出戰，稍早湖人老闆Jeanie Buss受訪時表示：「我相信他們已做好準備。」（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人一哥「詹皇」LeBron James(左)，新賽季將與他的大兒子Bronny James(中)攜手替湖人出戰，稍早湖人老闆Jeanie Buss受訪時表示：「我相信他們已做好準備。」（圖／美聯社／達志影像）
NBA美國職籃2024-25例行賽即將在下個月點燃戰火，開幕戰將由衛冕軍塞爾提克迎戰紐約尼克，隨後則是由湖人隊出戰灰狼。而湖人在休賽季試圖網羅許多自由市場上的大咖球星，最終卻以失敗收場，讓人擔心他們新賽季的表現，不過新賽季球迷也將見證歷史，那就是「詹皇」LeBron James將與他的大兒子Bronny James攜手替湖人出戰，稍早湖人老闆Jeanie Buss受訪時則表示：「我相信他們已經做好了準備。」

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LeBron將聯手Bronny　老闆稱他們已準備好

洛杉磯湖人老闆Jeanie Buss稍早接受美媒採訪時，談到新賽季LeBron James將攜手Bronny James出戰，她表示：「我認為LeBron和Bronny已經為此做好了充分的準備，我很高興他們能有這個機會。Bronny是一個很好的球員，我也很期待看到我們的新教練JJ Redick，為球隊所帶來的一切，新賽季肯定會很有趣。」

而關於LeBron James日前表示，不希望兒子在工作場合稱呼他為父親，Jeanie Buss對此則說：「你知道，我過去從來沒有和LeBron或者是Bronny有過這樣的對話，但在工作場合上，我則是稱呼我的父親為Buss博士。我想保持一道清晰的界線，因為這有助於我們解決問題，我們不會把工作帶回到家裡的餐桌上。」

湖人隨隊記者透露　Bronny新賽季恐在發展聯盟度過

不過日前美媒《ESPN》湖人隨隊記者Dave McMenamin則報導指出，Bronny James新賽季的大部分時間，恐怕將會在發展聯盟度過，球迷若想要看到「父子同場」的場面，或許得等到2025-26賽季，但倘若Bronny在發展聯盟表現出色，他也有可能提前來到NBA賽場。

現年39歲的「詹皇」LeBron James仍不言退，新賽季將與大兒子Bronny James，共同替湖人隊奮戰。（圖／美聯社／達志影像）
現年39歲的「詹皇」LeBron James仍不言退，新賽季將與大兒子Bronny James，共同攜手替湖人隊奮戰。（圖／美聯社／達志影像）

詹皇之子Bronny大部分時間將在發展聯盟！「父子同場」還得再等等

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