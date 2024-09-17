新竹賓士衝撞1死6傷！嬤載孫女放學遇死劫　肇事男：閃塞車才逆向

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲16日下午，新竹市虎林國中前發生嚴重車禍，一台白色賓士轎車逆向闖紅燈，一名71歲的鍾姓阿嬤遭撞飛身亡，另外還有3名學童重傷送醫。（圖／翻攝畫面）

16日下午，新竹市虎林國中前發生嚴重車禍，一台白色賓士轎車逆向闖紅燈，撞翻放學路過的學童及機車，造成1人死亡、6人受傷。肇事的34歲彭姓男駕駛，到案後供稱，因閃避塞車才會變換車道，但說詞與現實情況不符。彭男雖無酒駕，卻看起來精神恍惚，且警方也從車上查獲「喪屍煙彈」（依托醚酯），不排除其毒駕釀禍，全案依殺人、毒品、傷害、公共危險罪嫌偵辦。彭男向警方供稱，因看到前方有塞車才會變換車道，但其說詞現實狀況不符。警方從賓士車上查獲道具槍、開山刀、假車牌，以及「喪屍煙彈」（依托醚酯），將進行尿液和抽血檢驗，彭男與副駕駛彭女，均將採驗是否有毒品反應。據了解，賓士車於行進間突然切換車道，逆向闖紅燈衝撞對向的機車與行人，最後撞擊電桿停下，從曝光的畫面可以看到，賓士車先是跨越雙黃線，逆向撞上一台機車，之後又撞擊71歲鍾姓阿嬤的機車，最後撞擊路邊電桿，賓士車頭凹陷，車殼碎片散落一地，場面十分驚悚。警消趕到現場時，鍾姓阿嬤已明顯死亡，立即將現場5名傷者送醫，不過警消到來之前，肇事的34歲彭姓男駕駛，有毒品前科，事故發生後不發一語坐在遺體旁吸菸。而傷者中有3名學童，分別是4歲男童、5歲女童、8歲男童，4歲與8歲孩童當時被阿公騎車載著；5歲女童則是跟著鍾姓阿嬤一台機車，未料卻遇上重大車禍。