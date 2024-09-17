中秋節逛全聯爽到！吐司整袋27元、泡麵跳水6元　內行揭搶購時機

中秋節逛全聯也有好物可以買！今年因為受到中秋節沒有連假的關係，影響了許多人的烤肉意願，也有不少人在上週五六就烤肉，就有網友在週末過完之後，逛全聯發現貨架上有滿滿的6折吐司，看出今年的烤肉風氣確實大不如前，另外中元普渡供品也開始特價，老字號的味味A排骨雞湯麵，12入下殺69元，平均一包不用6元超便宜也被搶翻，也有內行人透露，接下來中秋節過後，更多的折扣品會出爐，引起討論。
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「中秋節烤肉之後的全聯」只見貼出的照片，全聯門市的貨架上出現滿滿的吐司海，除了一般輕食吐司之外，也有全聯自有品牌的小農鮮奶吐司，全部都是貼上6折的標價，價格最便宜整袋吐司只要27元。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「今年中秋節真的很多人沒烤肉呢」、「我家樓下的門市也是，全部都貼6折出售」、「應該是週末那批要吃烤肉潮，結果烤肉的人沒想像多，吐司直接滯銷」、「自己準備食材也是要花不少錢，還不如去燒肉店吹冷氣烤肉」、「很多人都不烤肉了，不然以前麵包店、全聯吐司真的都賣光的。」
中秋烤肉式微吐司價跳水！中元節供品泡麵12入69元出清
然而會有這種吐司滯銷景象，其原因就在於近幾年中秋戶外烤肉的風氣越來越式微，吐司一直都是烤肉必備，但隨著烤肉人潮減少，加上今年中秋又沒連假，不少人今年乾脆就不烤肉，相約三五好友去吃燒烤店吹冷氣吃烤肉，應景過中秋即可。
而今年中秋節也較早，除了吐司優惠之外，最近也有人發現中元節沒賣完的供品也開始特價，其中最殺的就是味味A排骨雞湯麵，一整箱12包最低價竟然只要69元，也有民眾搶到一箱89元的，平均下來一包只要5.75元至7.4元之間，非常的便宜，如果這一兩天有去逛全聯的民眾，可以多加留意！
內行揭即期品出清搶購時機！吐司買完保存方法曝光
而除了吐司大降價之外，也有內行人透露每年在中秋節過後，也會去搶蛋黃酥、鳳梨酥等中秋月餅禮盒，因這類糕餅的保存期限都有一定的時間，從中秋節過後的一週之內，超市、賣場都會開始打折出清販售，想要撿便宜的人不要錯過。
如果是衝著吐司去的民眾，也要注意保存方法，根據世界麵包冠軍「吳寶春麥方店」官方建議，吃不完的麵包、吐司建議要放在「冷凍庫」，因為放在冰箱冷藏區容易水分流失影響口感，且因冷藏區水氣重，容易發霉。而吐司要放冷凍庫記得要裝進密封袋、保鮮盒，冷凍保存大約可以維持2週左右，等到要吃時，解凍30分鐘，並在表面噴水，180度烘烤3至5分鐘就可以囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「今年中秋節真的很多人沒烤肉呢」、「我家樓下的門市也是，全部都貼6折出售」、「應該是週末那批要吃烤肉潮，結果烤肉的人沒想像多，吐司直接滯銷」、「自己準備食材也是要花不少錢，還不如去燒肉店吹冷氣烤肉」、「很多人都不烤肉了，不然以前麵包店、全聯吐司真的都賣光的。」
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然而會有這種吐司滯銷景象，其原因就在於近幾年中秋戶外烤肉的風氣越來越式微，吐司一直都是烤肉必備，但隨著烤肉人潮減少，加上今年中秋又沒連假，不少人今年乾脆就不烤肉，相約三五好友去吃燒烤店吹冷氣吃烤肉，應景過中秋即可。
而今年中秋節也較早，除了吐司優惠之外，最近也有人發現中元節沒賣完的供品也開始特價，其中最殺的就是味味A排骨雞湯麵，一整箱12包最低價竟然只要69元，也有民眾搶到一箱89元的，平均下來一包只要5.75元至7.4元之間，非常的便宜，如果這一兩天有去逛全聯的民眾，可以多加留意！
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而除了吐司大降價之外，也有內行人透露每年在中秋節過後，也會去搶蛋黃酥、鳳梨酥等中秋月餅禮盒，因這類糕餅的保存期限都有一定的時間，從中秋節過後的一週之內，超市、賣場都會開始打折出清販售，想要撿便宜的人不要錯過。
如果是衝著吐司去的民眾，也要注意保存方法，根據世界麵包冠軍「吳寶春麥方店」官方建議，吃不完的麵包、吐司建議要放在「冷凍庫」，因為放在冰箱冷藏區容易水分流失影響口感，且因冷藏區水氣重，容易發霉。而吐司要放冷凍庫記得要裝進密封袋、保鮮盒，冷凍保存大約可以維持2週左右，等到要吃時，解凍30分鐘，並在表面噴水，180度烘烤3至5分鐘就可以囉！