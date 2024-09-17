中秋節逛全聯爽到！吐司整袋27元、泡麵跳水6元　內行揭搶購時機

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▲全聯因應週末中秋烤肉潮備戰，結果今年中秋因沒連假、烤肉人潮變少，造成吐司滯銷的情況。（圖/我愛全聯好物老實說）

▲中秋節前後，全聯也在出清中元節供品系列，味味A排骨雞湯麵一整箱12入下殺到69元，平均一包只要5.75元！（圖/我愛全聯好物老實說）

中秋節逛全聯也有好物可以買！今年因為受到中秋節沒有連假的關係，影響了許多人的烤肉意願，也有不少人在上週五六就烤肉，就有網友在週末過完之後，逛全聯發現貨架上有滿滿的6折吐司，看出今年的烤肉風氣確實大不如前，另外中元普渡供品也開始特價，老字號的味味A排骨雞湯麵，12入下殺69元，平均一包不用6元超便宜也被搶翻，也有內行人透露，接下來中秋節過後，更多的折扣品會出爐，引起討論。一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「中秋節烤肉之後的全聯」只見貼出的照片，全聯門市的貨架上出現滿滿的吐司海，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「很多人都不烤肉了，不然以前麵包店、全聯吐司真的都賣光的。」然而會有這種吐司滯銷景象，其原因就在於近幾年中秋戶外烤肉的風氣越來越式微，而今年中秋節也較早，除了吐司優惠之外，，也有民眾搶到一箱89元的，而除了吐司大降價之外，，想要撿便宜的人不要錯過。如果是衝著吐司去的民眾，也要注意保存方法，根據世界麵包冠軍「吳寶春麥方店」官方建議，而吐司要放冷凍庫記得要裝進密封袋、保鮮盒，