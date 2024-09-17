記者馬郁雯捲洩密案遭傳喚臭臉離開　郭正亮推測北檢說了這句話

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭收押，北檢16日約談日前獨家報導柯文哲USB「1500沈慶京」、且自稱經營7年檢調路線的《三立新聞》記者馬郁雯，結束後馬表情嚴肅，快步離去。前立委郭正亮推測，北檢可能跟馬郁雯講說「妳這個是違法的」，所以她的表情不太好，未來就看會不會繼續爆料下去。郭正亮提到，每個記者都會保護消息來源，但刑法第132條規定，洩漏非國防以外的政府機密、公務機密，公務員可能會面臨3年以下有期徒刑，非公務員是1年以下。至於北檢近日為何要急著約談媒體，郭正亮指出，畢竟預算還是要經過立法院審查，到時候一定要備詢，司法委員會必然會問這個問題，雖然不知道哪個委員會提問，但民眾黨百分之百會問，所以北檢一定要有動作才能有所交代，不過，案子會查到哪裡，他也沒那麼樂觀。郭正亮說，本來以為北檢約談媒體終於從善如流，後來卻發出一份新聞稿重申沒有洩密，「那人家拿的那個資料是什麼？是造謠嗎？」後來大家也看到，北檢提訊柯文哲時有問到這一題，問柯1500是什麼，顯然這是USB裡面有的內容。北檢的新聞稿寫得正經八百，說絕對沒有外洩，可是明明有媒體先拿到資料，發出這樣的新聞稿，立法院開議之後一定會繼續問這題。