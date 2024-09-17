雲林擬暫緩核發綠電同意函　羅智強力挺：中央做不到地方來把關

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雲林縣政府日前發函經濟部，希望中央針對再生能源發電廠、升壓站及儲能系統的申請建置，要求納入總量管制，在中央改進前，縣府將暫緩核發再生能源發電廠設立同意函。對此，國民黨立委羅智強直言，民進黨要發展綠能，本就應該做好周詳配套及審查，而非見利不見害，只管衝量，中央做不到的，地方來把關。羅智強指出，種電毀滅良田，太陽光電弊端叢生，衍生犯罪問題。一片片光電板進駐農田，取代農作物。蓋上光電板的土地，不是僅存荒煙蔓草，就是噴灑大量除草劑，連草都生長不了。羅智強說，賣電收入進了能源業者及地主口袋，卻排擠了想要務農的人。農田只要一種電，絕大多數就徹底離農，但在民進黨高舉綠能的大旗下，種電所產生的弊病，彷彿都不存在。羅智強指出，雲林縣是太陽光電發電量前3大縣市，發電設施多設在農牧用地上，嚴重破壞生態及農業發展。光電場鄰近住宅，一再引發民眾抗爭，近年更連爆6起弊案。張麗善硬起來，要求經濟部將光電案場納入總量管制，並建立統一的審查作業規範，在中央改進前，縣府將暫緩核發再生能源發電廠設立同意函。羅智強也說，縣府也針對綠能設下「三不三要」原則，在不影響農漁業權益及發展、不妨礙環境景觀及觀光產業發展、不違反國土計畫目標及有秩序發展，並在地盡其利、充分就業繁榮地方、尊重民意的前提下，才予放行，民進黨要發展綠能，本就應該做好周詳配套及審查，而非見利不見害，只管衝量，中央做不到的，地方來把關。守護農田，為民發聲，謝謝張麗善。