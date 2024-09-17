中秋悲劇！新北男持菜刀割頸身亡　弟弟急忙阻止遭劃傷送醫

我是廣告 請繼續往下閱讀

17日凌晨，新北市板橋區中山路2段某民宅，發生一起自傷死亡案件，一名25歲的莊姓男子，疑似因疾病發作，持菜刀劃傷頸部，與他同住的哥哥及弟弟發現後，緊急上前制止，過程中，23歲的莊姓弟弟右手遭到割傷，警消獲報趕抵，發現莊男頸部受傷嚴重，無生命跡象明顯死亡，未送醫；受傷的弟弟被送往亞東醫院救治，詳細事發情形仍待進一步調查。據了解，莊姓3兄弟同住，分別是28歲大哥、25歲死者、23歲弟弟，今天凌晨，莊姓男子疑疾病發作持刀自傷，兄弟2人見狀上制止，弟弟遭劃傷右手。警消獲報趕抵，發現莊男已無生命跡象，明顯死亡未送醫，弟弟被送亞東醫院治療，所幸無生命危險。警方後續依規定通知新北地檢署進行司法相驗，以進一步釐清死因。