江蕙大巨蛋國慶晚會開唱！傳經費不足　柳采葳：中央別製造矛盾

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今年國慶晚會10月5日將移師到台北大巨蛋舉辦，並邀請天后歌手江蕙在封麥後的首場復出演唱，還包括總統賴清德將親臨現場，但傳出國慶晚會經費不足。台北市政府向擔任國慶晚會籌辦主委的立法院長韓國瑜求助，韓國瑜出面向公股行庫募款尋求挹注，但募款過程卻不順利。台北市議員柳采葳今（17）日呼籲中央一起協助，不要刻意想要製造矛盾。北市觀傳局表示，今年國慶晚會移師台北市，不僅是國家級慶典，更是大巨蛋首次辦理非體育賽事活動，考量活動規模與觀禮貴賓，市府非常重視維安動線、設備規格及演出內容，並配合慶籌會及維安單位的規畫指導。觀傳局指出，今年晚會依過去經驗評估，標案預算為1,950萬元，其中循例慶籌會協助952.9萬元，北市府方面支應997.1萬元，用於活動執行、整體行銷宣傳、交通規畫管制及行政雜支保險等。觀傳局表示，得標廠商在籌備過程若出現經費不足，可募集民間資源挹注，以完備晚會內容規畫及豐富度。柳采葳表示，雙十國慶是國家級的慶典，中央不應該分你我他，面對維安或是任何問題都應該是大家一起解決，台北市的經費都有完整規劃，呼籲中央一起協助，不要刻意想要製造矛盾，這是賴清德總統上任後第一個國慶，呼籲賴清德當一個全民總統，不要整天像鬥雞一樣鬥來鬥去。