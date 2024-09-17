新竹嬤載孫遭賓士衝撞亡！民眾擺花束弔唁　家屬：盼凶手得到懲罰

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲16日下午，新竹市虎林國中前，一台白色賓士轎車逆向闖紅燈，撞擊正要過馬路的行人和車輛，造成1人死亡、6人受傷。（圖／翻攝畫面）

16日下午，新竹虎林國中前發生嚴重車禍，34歲彭姓男子駕駛賓士車，跨越雙黃線逆向闖紅燈，撞擊正在過馬路的學童及路人，慘釀1死6傷悲劇。當時71歲的鍾姓阿嬤，騎車載5歲孫女放學，卻被賓士車撞飛，鍾姓阿嬤卡電桿當場身亡，5歲女童內臟撕裂送醫搶救，另外還有2名學童及阿公受傷送醫。事故發生後，有民眾前往擺放花束哀悼，鍾婦的女兒在「新竹爆料公社」留言，表示「希望兇手得到應有的懲罰」。據了解，賓士車突然切換車道，逆向闖紅燈衝撞對向的機車與行人，最後撞擊電桿停下，從曝光的畫面可以看到，賓士車先是跨越雙黃線，逆向撞上一台機車，之後又撞擊71歲鍾姓阿嬤的機車，最後撞擊路邊電桿，賓士車頭凹陷，車殼碎片散落一地，場面十分驚悚。警消趕到現場時，鍾姓阿嬤已明顯死亡，肇事的34歲彭姓男駕駛，有毒品前科，事故發生後不發一語坐在遺體旁吸菸。而傷者中有3名學童，分別是4歲男童、5歲女童、8歲男童，全都不滿10歲，4歲與8歲孩童當時被阿公騎車載著，未料遭賓士車衝撞；5歲女童則是跟著鍾姓阿嬤一台機車，事故發生時正逢下課時間，學童跟著阿公阿嬤回家，卻慘遇上重大車禍。其中，4歲男童腳掌開放性骨折，5歲女童肝臟遭撞擊損傷，8歲男童左大腿骨折，3人都必須接受手術治療。還有一位69歲李姓阿公受輕傷。