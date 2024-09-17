謝淑薇／Mertens好消息！取得年終總決賽門票　有望爭奪4.9億獎金

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▲謝淑薇在澳網女雙決賽以盤數2:0奪冠，攜手搭檔Elise Mertens登頂，如今獲選年終賽的參賽門票。（圖／美聯社／達志影像）

謝淑薇／Mertens傳出好消息！WTA（職業女網總會）在今（17）日宣布，由「台灣一姊」謝淑薇以及比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）組成的女雙組合，正式獲得11月年終總決賽門票，根據WTA的公告消息，首個獲得年終賽門票的，是由拉脫維亞好手Jelena Ostapenko及烏克蘭好手Lyudmyla Kichenok組成的女雙組合，而謝淑薇及Elise Mertens則是第2組被公佈入選的組合。，而在2019年、2021年則是拿下亞軍，其中2021年的亞軍就是和Elise Mertens聯手拿下。關於WTA年終賽的賽制部分，各項目只會有8組選手能夠參賽，先進行2組小組賽後，才會個別取前2名進行淘汰賽。