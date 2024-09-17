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謝淑薇／Mertens好消息！取得年終總決賽門票　有望爭奪4.9億獎金

記者林之越/綜合報導

▲WTA（職業女網總會）今（17）日宣布，由「台灣一姊」謝淑薇／梅騰絲（Elise Mertens）組成的女雙組合，確定取得年終總決賽門票，有望挑戰爭奪1525萬美元（約合4.9億元新台幣）獎金。（圖／翻攝自WTA官網）
▲WTA（職業女網總會）今（17）日宣布，由「台灣一姊」謝淑薇／梅騰絲（Elise Mertens）組成的女雙組合，確定取得年終總決賽門票，有望挑戰爭奪1525萬美元（約合4.9億元新台幣）獎金。（圖／翻攝自WTA官網）
謝淑薇／Mertens傳出好消息！WTA（職業女網總會）在今（17）日宣布，由「台灣一姊」謝淑薇以及比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）組成的女雙組合，正式獲得11月年終總決賽門票，兩人過去在2021年就曾參賽，最終奪下亞軍，本屆入選也將再次挑戰奪冠。值得一提的是，本屆賽事總獎金提高到1,525萬美元（約合4.9億元新台幣），寫下史上最高紀錄

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謝淑薇已5度入選　2013年曾奪冠

根據WTA的公告消息，首個獲得年終賽門票的，是由拉脫維亞好手Jelena Ostapenko及烏克蘭好手Lyudmyla Kichenok組成的女雙組合，而謝淑薇及Elise Mertens則是第2組被公佈入選的組合。

事實上，這已是謝淑薇個人第5度參加WTA年終賽雙打，但和Elise Mertens搭擋參賽只有2次。在2013年合拍中國好手彭帥，拿下年終賽冠軍，而在2019年、2021年則是拿下亞軍，其中2021年的亞軍就是和Elise Mertens聯手拿下。

重新合作寫佳績　獎金4.9億寫新高

謝淑薇今年重新和Elise Mertens搭檔，打出亮眼佳績，在大滿貫賽事的澳網奪下女雙冠軍，且在溫布頓錦標賽也寫下4強紀錄。

關於WTA年終賽的賽制部分，各項目只會有8組選手能夠參賽，先進行2組小組賽後，才會個別取前2名進行淘汰賽。本屆賽事將在當地的11月2日到11月9日舉行，賽事獎金相比過往提高不少，來到史上最高的1525萬美元（約合4.9億元新台幣）

▲謝淑薇在澳網女雙決賽以盤數2:0奪冠，攜手搭檔Elise Mertens登頂，有機會挑戰金滿貫的超級成就。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝淑薇在澳網女雙決賽以盤數2:0奪冠，攜手搭檔Elise Mertens登頂，如今獲選年終賽的參賽門票。（圖／美聯社／達志影像）


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