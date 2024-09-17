國民黨「2劇本」搶非綠陣營主導權？李彥秀駁：有心人士惡意放話

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今天有媒體報導，在民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭押後，藍綠高層皆評估，「回頭草」成為接下來必須力爭的對象，國民黨已擬定2套藍白合劇本，不論柯是否遭起訴，都要拿下非綠陣營的主導權。對此，國民黨立委李彥秀表示，國民黨堅持調查程序必須符合程序正義，這些都是有心人士的惡意放話與媒體臆測。據報導，柯文哲出事後，國民黨中央立場從「挺柯」到「不評論」，再轉為質疑偵查過程的瑕疵，並布下2手策略，檯面上仍定調藍白合，但對柯文哲可能涉弊一事設下防火牆，同時也對柯遭起訴與否擬定因應劇本。對此，李彥秀認為，柯文哲的司法案件，已經進入檢調偵查程序，與案情本身無關的臆測，都對釐清真相沒有幫助，只是民進黨分化在野團結的惡質手段。在野黨合作，為民眾把關，為人民發聲，這是立委的職責。李彥秀也說，議員本於證據監督市政，也是議員的職責。國民黨的立場非常清楚，柯文哲個人的司法案件，與在野黨立院的合作，完全是兩個不同層次的問題。李彥秀認為，台灣政治變化非常快，三個月後的事情都沒人能預判，更何況談到2026的選舉策略。國民黨的立場一向非常清楚，對於柯文哲的司法案件，就是讓證據說話，也堅持調查程序必須符合程序正義，從來沒有什麼「2手策略」、「設防火牆」或是「風向轉變」的問題。「這些都是有心人士的惡意放話與媒體臆測，企圖分裂國民黨以及在野的團結！」李彥秀認為，2026選戰的勝負，最後是由人民作最後的裁判，國民黨做好在野黨的角色，全力監督、為民發聲，自然能獲得絕大多數民眾的支持與認同。