加速觀光復甦！花蓮縣攜手Klook　助商品數位化、擴海內外市場

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花蓮縣政府近日與旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook，攜手舉辦招商說明會，輔導花蓮店家商品數位化並上架於Klook平台。此次招商會吸引超過60家來自體驗行程、住宿、交通及美食等多元商家積極參與，期待藉由Klook強大的全球網路資源與行銷推廣，齊力促進花蓮觀光產業的振興。花蓮縣觀光處長余明勲表示，縣府積極推動觀光產業數位化，目標是協助更多在地業者擴展市場版圖，並將花蓮的多元旅遊體驗推向國際，透過Klook國際性平台，不僅能讓國內外旅客更便利地搜尋並預訂花蓮的獨特行程，還能透過數位化的銷售管道，有效提升業者的競爭力與曝光度。未來縣府將持續強化國際行銷與在地產業數位轉型，吸引更多旅客來訪，為花蓮的觀光產業注入新的活力。另外， 縣府也積極推動有機觀光，結合在地有機元素與生態多樣性，透過藝人、職人、達人及各類活動的品牌加值，打造獨具特色的在地生活體驗。像是縣府與在地業者將推動的「兩泉騎美」溫泉養生旅遊與「慢森活零碳之旅」，正是有機觀光的具體展現。「兩泉騎美」溫泉養生旅遊結合了瑞穗的「英雄泉」與玉里的「安通美人湯」，以及在地農遊和電輔車旅遊，打造健康且療癒的旅程。遊客不僅能享用以在地食材製作的柚子餐、參加柚子產品DIY活動，還能騎行於193縣道，深入體驗花蓮的自然風光，展現有機觀光強調的人與自然、文化與環境之間的和諧關係。同時，「慢森活零碳之旅」也是有機觀光的一部分，這是一個零碳排的生態旅程，長期累積甚至能達到負碳目標。行程以生態旅遊和在地DIY體驗為主，並帶領遊客種植樹木，為地球盡一份力量。旅程可安排為三天兩夜，讓遊客深入體驗有機觀光帶來的環保與可持續發展理念，這些活動展現了花蓮的獨特魅力，讓花蓮不僅是連假旅遊的熱門選擇，更是一年365天都適合旅行的目的地，吸引遊客一來再來。Klook表示，根據平台內部數據，海外旅客的預訂量於2024年第1季較去年同期大幅增長3倍，端午節期間的旅遊數據也僅微幅下滑，顯示出國際旅遊市場復甦的強勁潛力，Klook十分看好花蓮重建的潛力，將運用各式行銷資源與活動支持，持續助力花蓮旅遊業復甦。Klook自震後也持續推出多項花蓮支援計畫，致力用實際行動鼓勵旅客回流，如響應交通部觀光署「振興花蓮震後獎勵旅遊」方案，除了政府補助住宿1,000元，Klook也持續提供花蓮住宿和租車總價值最高1000元的優惠折扣；隨著9月1日起觀光署啟動第二波花蓮住宿補助「重遊花蓮 一來再來」方案，Klook也預計將推出第二波加碼，繼續鼓勵大家前往花蓮渡假。