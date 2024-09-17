中職下半季補賽完整賽程出爐！中信兄弟等隊一路要打到10月6日

大谷翔平沒敲安貢獻度高！道奇4安打狂奪9分創下睽違118年大紀錄

記者吳政紘/綜合報導

▲大谷翔平單場2打點，球隊贏球，他心情也不錯，道奇創下118年以來大紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平單場2打點，球隊贏球，他心情也不錯，道奇創下118年以來大紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平賽後被狂讚！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇今（17）日比賽以9：0大勝亞特蘭大勇士，不過團隊僅出現4支安打，寫下罕見紀錄。日籍球星大谷翔平雖然沒有安打演出，但仍貢獻2分打點，賽後道奇總教練Dave Roberts也給予肯定。根據道奇轉播單位指出，道奇隊是自1906年以來，史上第七支4安打卻拿9分的球隊，道奇隊史第二次。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷獲得教練肯定　道奇創罕見紀錄

大谷翔平此役4打數無安打，進帳2分打點，吞下2次三振，獲得1次四壞球保送，打擊率為0.288。大谷目前累積108分打點，追平2004年「酷斯拉」松井秀喜所寫下的日本球員打點第2多的紀錄。距離史上單季日本球員最多116分打點，還有8分。

然而道奇今天全場僅出現4支安打，由Teoscar Hernandez、Freddie Freeman、Tommy Edman與Miguel Rojas所擊出。根據美國記者Eric Stephen的數據指出，道奇成為自1901年以來，第7支敲4安以下卻得至少9分的大聯盟球隊。

賽後道奇總教練Dave Roberts也稱讚貢獻2分打點的大谷，「翔平為球隊的勝利做出了貢獻。他在打線中的存在非常重要，並且幫助我們得到了一些重要分數。」

Dave Roberts表示，「通常只有4支安打很難得到這麼多分數，也很難贏得比賽，但今天有很多上壘者，跑壘也很出色，Rojas也有亮眼表現，投手們也投得很好，這很難再看到第二次。」

▲大谷翔平單場2打點，單季108打點，追平松井秀喜紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平單場2打點，單季108打點，追平松井秀喜紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

大聯盟週報Week24／挑戰「50轟50盜」為大谷創造國聯MVP絕對優勢

大谷對勇士沒開轟也無盜壘！「50-50」腳步暫緩　後續賽程仍有利

大谷翔平攻克「致命弱點」！打破棒球傳統觀念　進逼「50轟50盜」

道奇克服最大劣勢！大谷撐起半邊天　美媒曝稱霸國聯西區最大關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載