大谷翔平沒敲安貢獻度高！道奇4安打狂奪9分創下睽違118年大紀錄

大谷翔平賽後被狂讚！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇今（17）日比賽以9：0大勝亞特蘭大勇士，不過團隊僅出現4支安打，寫下罕見紀錄。日籍球星大谷翔平雖然沒有安打演出，但仍貢獻2分打點，賽後道奇總教練Dave Roberts也給予肯定。根據道奇轉播單位指出，道奇隊是自1906年以來，史上第七支4安打卻拿9分的球隊，道奇隊史第二次。
大谷獲得教練肯定 道奇創罕見紀錄
大谷翔平此役4打數無安打，進帳2分打點，吞下2次三振，獲得1次四壞球保送，打擊率為0.288。大谷目前累積108分打點，追平2004年「酷斯拉」松井秀喜所寫下的日本球員打點第2多的紀錄。距離史上單季日本球員最多116分打點，還有8分。
然而道奇今天全場僅出現4支安打，由Teoscar Hernandez、Freddie Freeman、Tommy Edman與Miguel Rojas所擊出。根據美國記者Eric Stephen的數據指出，道奇成為自1901年以來，第7支敲4安以下卻得至少9分的大聯盟球隊。
賽後道奇總教練Dave Roberts也稱讚貢獻2分打點的大谷，「翔平為球隊的勝利做出了貢獻。他在打線中的存在非常重要，並且幫助我們得到了一些重要分數。」
Dave Roberts表示，「通常只有4支安打很難得到這麼多分數，也很難贏得比賽，但今天有很多上壘者，跑壘也很出色，Rojas也有亮眼表現，投手們也投得很好，這很難再看到第二次。」
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大谷翔平此役4打數無安打，進帳2分打點，吞下2次三振，獲得1次四壞球保送，打擊率為0.288。大谷目前累積108分打點，追平2004年「酷斯拉」松井秀喜所寫下的日本球員打點第2多的紀錄。距離史上單季日本球員最多116分打點，還有8分。
然而道奇今天全場僅出現4支安打，由Teoscar Hernandez、Freddie Freeman、Tommy Edman與Miguel Rojas所擊出。根據美國記者Eric Stephen的數據指出，道奇成為自1901年以來，第7支敲4安以下卻得至少9分的大聯盟球隊。
賽後道奇總教練Dave Roberts也稱讚貢獻2分打點的大谷，「翔平為球隊的勝利做出了貢獻。他在打線中的存在非常重要，並且幫助我們得到了一些重要分數。」
Dave Roberts表示，「通常只有4支安打很難得到這麼多分數，也很難贏得比賽，但今天有很多上壘者，跑壘也很出色，Rojas也有亮眼表現，投手們也投得很好，這很難再看到第二次。」