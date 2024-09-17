大谷翔平沒敲安貢獻度高！道奇4安打狂奪9分創下睽違118年大紀錄

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▲大谷翔平單場2打點，單季108打點，追平松井秀喜紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平賽後被狂讚！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇今（17）日比賽以9：0大勝亞特蘭大勇士，大谷翔平此役4打數無安打，進帳2分打點，吞下2次三振，獲得1次四壞球保送，打擊率為0.288。大谷目前累積108分打點，追平2004年「酷斯拉」松井秀喜所寫下的日本球員打點第2多的紀錄。距離史上單季日本球員最多116分打點，還有8分。賽後道奇總教練Dave Roberts也稱讚貢獻2分打點的大谷，「翔平為球隊的勝利做出了貢獻。他在打線中的存在非常重要，並且幫助我們得到了一些重要分數。」Dave Roberts表示，「通常只有4支安打很難得到這麼多分數，也很難贏得比賽，但今天有很多上壘者，跑壘也很出色，Rojas也有亮眼表現，投手們也投得很好，這很難再看到第二次。」