林志穎大兒子Kimi暴風抽高！去年身高就超車老爸「高出半顆頭」

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▲林志穎兒子Kimi已經15歲了，雖然照片被模糊，但還是看得出來他已經長得十分高壯。（圖／林志穎 IG）

▲林志穎去年替大兒子Kimi慶生，當時就可以發現Kimi身高超車林志穎。（圖／林志穎臉書）

「不老男神」林志穎過去曾帶著兒子Kimi出演親子節目《爸爸去哪兒》，深受不少粉絲喜愛，15日Kimi慶祝15歲生日，看到他和蛋糕一起合照，雖然看不清楚五官，但可以感覺到他變得十分高壯，和過去稚嫩的模樣大不相同，林志穎也透露兒子已經將近180公分。事實上，去年林志穎幫Kimi慶生的時候，看到2人的合照，當時Kimi就已經比林志穎高出半顆頭，體型看起來十分壯碩。林志穎近日在臉書為大兒子Kimi慶生，透露現在進到青春期的兒子，突然間迅速抽高，「已經不是跟在爸爸旁邊的那個小Kimi了，2個月前我說你已經長高到175公分，回家後你還跟我開玩笑說怎不說高一點，應該要說177公分才對，經過這兩個月，我想你已經達到你說的了，未來你一定會健康快樂的長大，朝著你的目標185公分前進。」由於Kimi在2013年曾和林志穎一起出演親子實境秀《爸爸去哪兒》，當時一登場，他的可愛模樣隨即擄獲許多觀眾，許多人都是看著他長大的，因此網友紛紛留言，「沒想到已經長這麼大了」、「不敢相信那個小小的Kimi已經15歲了」、「生日快樂，還記得他在節目時好可愛」、「Kimi真的長好大，我對Kimi的印象，還停留在《爸爸去哪兒》那個古靈精怪的小Kimi。」事實上，Kimi成長速度非常快，去年林志穎替他慶生的時候，曾PO出父子的背影合照，當時就發現Kimi身高已經超車爸爸，高出大約半顆頭，林志穎也透露，Kimi已經是家裡最高的人，且如今成為一位大哥哥，非常懂事，在生活上能夠分辨是非、懂得禮讓，還會幫忙媽媽拿東西、照顧弟弟，「未來你還有很長的路要走，不管遇到任何困難都一定要勇敢面對，記得一定好好堅持下去」，林志穎也說，在自己心中，「你永遠是那位可愛純真的小Kimi。」林志穎8月出席活動時，也笑說Kimi很努力想要長高，目標身高是180公分以上，平時就不停打籃球，應該很有機會可以達到目標，他還在現場自嘲說，「（Kimi）基因比較像媽媽，我就比較安心一點。」平時沒有工作的時候，林志穎也會帶著家人一起出門玩，可以感覺到他們一家五口感情非常好。