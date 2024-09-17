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休賽季的Ben Simmons無人能擋！訓練師大讚：他正找回全明星天賦

記者陳品翔/綜合報導

▲布魯克林籃網控衛Ben Simmons，去年透過交易案來到球隊之後，連續2個賽季都飽受傷病所苦，去年更是僅僅出賽15場，就因背部神經問題整季報銷，讓外界對他的罵聲不斷。（圖／取自社媒X）
▲布魯克林籃網控衛Ben Simmons，去年透過交易案來到球隊之後，連續2個賽季都飽受傷病所苦，去年更是僅僅出賽15場，就因背部神經問題整季報銷，讓外界對他的罵聲不斷。（圖／取自社媒X）
休賽季的Ben Simmons無人能擋！NBA美國職籃布魯克林籃網控衛Ben Simmons，去年透過交易案來到籃網之後，連續2個賽季都飽受傷病所苦，缺席大量比賽，去年更是僅僅出賽15場，就因背部神經問題導致整季報銷，造成外界對他的罵聲不斷，不少評論員也稱他是「薪水小偷」。而休賽季的Simmons則是一如往常地「刻苦」訓練，稍早他的訓練師也大讚其狀態，並表示：「他正在找回昔日的全明星天賦。」

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Simmons休賽季刻苦訓練  訓練師發文讚賞

稍早美國著名籃球訓練師Chris Brickley，更新個人Instagram社群動態，並發布一系列籃網球星的Ben Simmons訓練照，Brickley並在貼文寫下：「Ben Simmons正在找回全明星天賦級別的籃球表現，一個重大賽季正在加載……。

而籃球媒體《Nets Daily》稍早則報導指出，Ben Simmons已經連續數週，參加5v5的實戰競賽，看來已逐漸擺脫傷病困擾，新賽季的表現也值得期待，「如果Simmons新賽季的數據能來到15+5+5，那籃網隊可能會有興趣給他一份新合約。但是就算他真的能夠拿到15+5+5，對他感興趣的球隊也不會很多，這是因為他背部的2次手術所導致。

Simmons若表現出色　籃網也不排除發動交易

「不過更有可能的情況是，籃網會等到交易截止日前，持續觀察情況，並做出對自己有利的交易，基於我的理解，籃網對於Simmons的健康感到有信心。這是相當合理的，因為第2次的手術沒那麼複雜，並且和第1次手術不同，相比去年來說，他今年的狀態要好得多，這是積極的一面。」《Nets Daily》指出。


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