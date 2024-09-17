休賽季的Ben Simmons無人能擋！訓練師大讚：他正找回全明星天賦

我是廣告 請繼續往下閱讀

休賽季的Ben Simmons無人能擋！NBA美國職籃布魯克林籃網控衛Ben Simmons，去年透過交易案來到籃網之後，連續2個賽季都飽受傷病所苦，缺席大量比賽，去年更是僅僅出賽15場，就因背部神經問題導致整季報銷，造成外界對他的罵聲不斷，不少評論員也稱他是「薪水小偷」。稍早美國著名籃球訓練師Chris Brickley，更新個人Instagram社群動態，並發布一系列籃網球星的Ben Simmons訓練照，Brickley並在貼文寫下：「而籃球媒體《Nets Daily》稍早則報導指出，Ben Simmons已經連續數週，參加5v5的實戰競賽，看來已逐漸擺脫傷病困擾，新賽季的表現也值得期待，「如果Simmons新賽季的數據能來到15+5+5，那籃網隊可能會有興趣給他一份新合約。「不過更有可能的情況是，籃網會等到交易截止日前，持續觀察情況，並做出對自己有利的交易，基於我的理解，，並且和第1次手術不同，相比去年來說，他今年的狀態要好得多，這是積極的一面。」《Nets Daily》指出。