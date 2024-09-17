蘋果iOS 18正式版升級後iPhone「超耗電」　真實原因官方早給答案

蘋果iOS 18 正式版今（20）日發送，不少人已經搶在第一時間更新，而「更新完比較耗電」幾乎是每年升級後必定會引發討論的話題，會有比較耗電的感覺，蘋果在Apple Support的Ｘ帳號中曾做過解釋，原因為「更新後48小時內，應用程式與手機功能會自動調整，因此會較耗電。」所以如果覺得升級後手機「怪怪」的先不要發怒，幾天後應該狀況就會好轉。
iOS 18正式版今日開放更新，不少勇者都已經搶先升級，目前尚未聽到嚴重的災情，僅有少部分有卡頓或是比較耗電的情況發生。然而，其實每次蘋果作業系統一開放大版本更新就會引發討論，災情大多集中在「異常耗電、卡頓、閃退」等。
《NOWnews》記者也實際詢問蘋果客服人員，升級後手機會出現異常耗電的原因是什麼？經客服人員解釋，因為系統升級之後，手機需要與自身App進行相容，同時數據也要重新整理，因此會耗費較多的電量，才會讓用戶覺得耗電量大、手機過熱、續航變差等電量相關的問題，通常幾天或是一週左右就會恢復正常。
除此之外，蘋果在Apple Support的推特帳號中，也做過解釋「更新後48小時內，應用程式與手機功能會自動調整，因此會較耗電。」因此，如果更新後覺得手機用起來不順，耐著性子等等，待系統穩定後應該就會比較好。而記者在月前率先更新iOS 18公測版，除了一開始確實較容易耗電，甚至有發燙的感覺，後面再更新其實都相對穩定，用了超過1個月，目前銀行端的App、LINE、FB等都能正常運作，沒有閃退狀況發生。
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《NOWnews》記者也實際詢問蘋果客服人員，升級後手機會出現異常耗電的原因是什麼？經客服人員解釋，因為系統升級之後，手機需要與自身App進行相容，同時數據也要重新整理，因此會耗費較多的電量，才會讓用戶覺得耗電量大、手機過熱、續航變差等電量相關的問題，通常幾天或是一週左右就會恢復正常。
除此之外，蘋果在Apple Support的推特帳號中，也做過解釋「更新後48小時內，應用程式與手機功能會自動調整，因此會較耗電。」因此，如果更新後覺得手機用起來不順，耐著性子等等，待系統穩定後應該就會比較好。而記者在月前率先更新iOS 18公測版，除了一開始確實較容易耗電，甚至有發燙的感覺，後面再更新其實都相對穩定，用了超過1個月，目前銀行端的App、LINE、FB等都能正常運作，沒有閃退狀況發生。