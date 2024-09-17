名嘴爆「1500沈慶京」單位恐是比特幣！鄉民換算驚呆了竟有10位數

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民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，遭羈押禁見，日前媒體報導，柯文哲被查扣的USB中有「小沈1500沈慶京」的紀錄，遭質疑是對價證據，不過對於1500到底是什麼各界有不同說法，資深媒體人陳敏鳳在政論節目中分析，1500可能是指「1500顆比特幣」，引發網友熱議。三立記者馬郁雯日前在三立節目中指出，獨家掌握柯文哲USB記帳內容「2022/11/1小沈1500沈慶京」，雖然民眾黨解釋「小沈1500」指的是時間，但她堅信1500代表的是「1500萬元」。外界對於1500代表什麼議論紛紛。陳敏鳳認為，1500是1500顆比特幣，虛擬貨幣就是要有個經手人，然後下面沒有單位的，那個單位就是顆，將1500顆比特幣換算成新台幣，就能對上公關費的差距，「如果真的使用比特幣的話，檢方查金流就會碰到死角了。」此說法一出，受到PPT網友熱議，更衝上熱鬥話題排行榜，不少網友紛紛留言，「笑死…下次可能是1500條金條」、「唬爛吧，1500顆比特幣快30億耶」、「夢想做大點，是1500筆房地產」、「29億耶，我還搞政黨選總統累死自己」、「有29億比特幣還跟人家收賄是腦子破洞嗎」。