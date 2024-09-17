台中「市政路延伸」突破性進展　力拚115年通車

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台中市政府建設局推動「市政路延伸工程第2標(環中路至安和路)」，已於今年1月開工，其中最具挑戰性的「筏子溪脊背跨橋」及「穿越高鐵與國道車行箱涵管冪工程」9月初已順利通過主管機關審查，成功取得施工許可，宣告市政路打通工程新的里程碑，力求115年底如期完工通車，為台中交通發展注入全新動力。建設局長陳大田表示，市政路延伸是紓解台灣大道及工業區周邊道路分流重要的交通建設，其中「市政路延伸工程第2標(環中路至安和路)」是全國工程界的一大突破，須克服筏子溪等複雜地形，並在不影響國道及高鐵正常運行的前提下，運用國內最大的管冪工法，突破路線交會處的難題，可說是目前國內最具挑戰性且複雜的市區道路建設之一。陳大田強調，此次包括「國內橋寬最大脊背橋工程」及穿越高速公路「全台最大規模管冪工法」施作，施工難度與風險極高，施工前已將施工計畫提交高速鐵路局及高速公路局等主管機關審查通過，施工團隊也將精心規劃施工與安全監測計畫，確保大眾運輸安全。陳大田補充說明，工程主要分為三大施工作業區，首先是脊背橋施工，目前正在進行「全套管」試樁作業；其次是「管冪」施工，目前正在設置國道及高鐵的相關監測儀器，預計9月底前展開基樁作業；最後是東大溪三孔箱涵施工，未來工程完工通車後，將串聯台中7期重劃區與工業區，大幅促進台中產業的發展與交通便利性。建設局表示，「市政路延伸工程」全長約1,950公尺、寬度60公尺，所需經費約73億9,552萬元(含工程費39億6,552萬元、用地費34億3,000萬元)，工程分為兩標進行，第1標工業區一路至安和路段，目前穩定推進中，預計114年第一季完工通車；第2標為環中路至安和路段，長度約1,200公尺，在今年1月開工後，建設團隊即展開相關計畫書件研擬送審，並邀集各主管機關研商各項計畫內容。建設局補充，第2標工程主要項目包含平面道路與東大溪共構箱涵、穿越中山高車行箱涵及跨越筏子溪脊背橋等，9月初成功取得各項施工計畫通過許可，為工程進展邁出重要一步。