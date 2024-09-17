台中驚爆情殺命案！23歲人妻偷吃泰籍男子　綠帽夫暴怒一刀捅死他

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▲本月11日，台中市驚爆發生情殺命案，已婚越南籍阮姓女子，與31歲的泰籍男子發生婚外情，阮女的胡姓丈夫發現後，氣的一刀捅死小王遭收押。（圖／翻攝畫面）

本月11日，台中市驚爆發生情殺命案，23歲的已婚越南籍阮姓女子，與31歲的泰國籍男子發生婚外情，阮女的胡姓丈夫發現後，氣的持水果刀找小王理論，未料激動之下捅傷對方腹部，泰籍男子傷重送醫不治，胡男犯案後被警方逮捕，依傷害致死罪嫌移送台中地檢署，檢方複訊後聲押獲准。據了解，丈夫胡男近日妻子手機裡發現，她竟與泰籍男子發生婚外情，時間長達1年多，胡男不滿被戴綠帽，憤而持水果刀前往對方租屋處理論，未料雙方爆發肢體衝突，胡男持刀捅傷泰男左腹部，送台中榮總搶救仍宣告不治，胡男犯案後逃逸。警方獲報後，循線查緝胡男到案，起獲犯案工具水果刀1把，檢方複訊後聲押獲准。