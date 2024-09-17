大聯盟週報Week24／挑戰「50轟50盜」為大谷創造國聯MVP絕對優勢

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，仍舊在挑戰締造史無前例的「50轟50盜」紀錄，他在近4戰對陣勇士隊的系列賽上，則是沒有開轟與盜壘表現，目前紀錄仍停留在47轟、48盜。（圖／美聯社／達志影像）

道奇隊的大谷翔平挑戰夢幻的單季「50轟50盜」紀錄，節奏有點慢下來，上周6場僅敲1轟，完成2次盜壘成功，累積47轟、48盜，但例行賽還有13場，按進度達成紀錄機會仍不小。美國時間9月10日，4位日籍選手難得同場先發，結果表現最差的是大谷翔平。4位日籍選手在大聯盟同場出賽，次數雖然不多，但不到很罕見，過去一共出現11次，前一次是在2013年的紅襪對洋基之戰，黑田博樹、鈴木一朗、上原浩治和田澤純一先後上場。但4位日籍選手同場被排進先發名單中，在過去只出現過一次，2007年5月4日，王建民仍在陣中的洋基隊由日籍左投井川慶先發，松井秀喜打第5棒，對手水手隊由鈴木一朗擔任開路先鋒，捕手城島健司打第7棒。9月10日是山本由伸的傷癒復出首戰，雖然擔任洛杉磯道奇先發投手只投4局無關勝敗，但用了59球，只被敲3支安打，失1分，但沒有責失，未投出任何保送，送出8次三振，這對道奇之後的季後賽佈局可以說是天大的好消息。小熊此戰以6比3獲勝，兩位日籍選手都是贏球功臣。擔任第3棒的鈴木誠也單場敲出3支安打，特別是在8局上敲出適時安打，帶動球隊攻下5分大局，左投今永昇太以89球吃完7局，雖然挨了3轟失3分，但靠著隊友在8局上逆轉，拿下第13勝。而大谷翔平繼4月之後再度面對大自己1歲、晚3年在日職選秀被挑中的今永，3度對決分別是游擊飛接殺、一壘滾地雙殺打和右外野飛球接殺，大谷全場4打數無安打。上周6場比賽中，大谷翔平表現平平，22打數敲6支安打，選到4次四壞球，有1發全壘打和2次盜壘成功，攻下5打點，目前47轟、48盜，以道奇已賽149場來推算162場例行賽結果，大谷會有51轟、52盜，挑戰單季「50轟50盜」算是符合進度。大谷在9月11日從小熊先發投手魏克斯（Jordan Wicks）手中轟出的全壘打，不只是本季的第47轟，也讓他以生涯218轟追平韓籍選手秋信守保持的大聯盟亞洲選手紀錄，秋信守被追平紀錄後，很有風度地表示，大谷未來會再打破更多亞洲選手紀錄。紐約大都會游擊手林多在周日的比賽中，疑似因為背部舊傷提早退場，將進行MRI（核磁共振）檢查，如果他在剩餘球季賽中缺席場數多，不只對大都會爭取季後賽門票相當不利，大概率也得退出國聯年度MVP的競爭了。那麼，撇開傷退這個因素，林多到底有多少機會可以搶國聯MVP？他有機會壓過道奇隊的大谷翔平嗎？林多的優勢在於他有守備要素，還是最重要的游擊位置，而且無論是守備出場頻率、牢固度、安定感，幾乎全是大聯盟最頂尖的水準，可以說，大都會如果沒有他站穩游擊區，根本沒有本錢能與亞特蘭大勇士隊去搶國聯第3張外卡名額（戰績同為81勝68敗，勝率為國聯外卡第3）。而大谷今年除了不投球外，全季都是被排在指定打擊，完全沒有守備。在攻擊數據上，大谷47轟、116得分、0.610長打率、351壘打數與0.983的OPS（上壘率+長打率）都是國聯第一，OPS+（100為聯盟平均值，越高越好）175自然也是聯盟最優，還有大聯盟第二多的48次盜壘成功。林多的669打席和600打數都是國聯最多，有31轟、27盜，OPS值0.834，OPS+為137。單純以打擊面來看，大谷甩開林多不只一條街，只是林多在大都會149場比賽中，游擊出賽就多達147場，其中146場先發、138場完賽全場，在這個難度最高的守備位置中出場頻率高得驚人。至目前為止，林多本季游擊守備局數多達1284.2，在549次守備機會中僅11次失誤。守備率0.980。參考近年來越來越被用來做為年度MVP票選依據的WAR值（Wins Above Replacement，代表比替代選手所能多貢獻的勝場數），在Baseball Reference的版本中，大谷翔平7.3高居國聯第一，林多則是6.6，但在FanGraphs的版本中，林多的7.4是國聯最高，大谷則是7.0。林多的WAR值能夠追上大谷，自然是因為他在統計數據時將打擊和守備要素加進去，而大谷卻只能計算打擊要素。當然，WAR雖然受BBWAA（棒球作家協會）成員重視的程度是一年比一年高，但評估這年度最大獎項的，絕非只是純靠數據，大谷一再創造歷史新紀錄，現在又直指夢幻的單季「50轟50盜」，在歷史定位、情感面以及影響力各方面，不只是林多比不上，甚至可能是所有大聯盟選手都比不上。可以這麼說，如果林多沒受傷，並與大谷雙雙以正常水準打完季賽，國聯年度MVP應該還是大谷的囊中物，而且票數會有相當大的差距，有點類似美聯方面，洋基隊賈吉壓倒堪薩斯皇家隊小魏特（Bobby Witt Jr.）的局面，只是賈吉在美聯MVP票選中應該是「輾壓」，而大谷贏過林多的差距會小一些。在不久前，當紐約洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）寫下個人最長時間的連續16場未敲全壘打紀錄時，一般認為他今年要打破自己在2022年所創下的單季62轟美聯紀錄，已經不太可能了。但賈吉在上周末對宿敵波士頓紅襪的後3連中敲出2支全壘打，挑戰單季60轟的機會再度浮現。賈吉在上周五於7局下從紅襪中繼左投布瑟（Cam Booser）手中轟出逆轉滿貫彈，終止連續16場未開轟，周日再從紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford）手中敲出本季第53號全壘打。洋基本季還剩下12場例行賽，按比例推算法官全季會有57轟。終結全壘打荒之後，賈吉整個人顯得自在得多，洋基也在對紅襪的4連戰中拿下3勝，周日這一轟距離445呎，讓洋基從2比0拉大到4比0，他說：「我們每次都是這樣的，不是嗎？這是一支重要的全壘打，我們與紅襪正在進行重要的比賽，在這重要時刻享受比賽的樂趣。」對紅襪4連戰結束後，賈吉本季已累積132打點，超越2022年的131打點，寫下生涯新高，在1962年以後，洋基只有3位選手的單季打點比他多，包括2007年「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）的156打點、1985年馬丁利（Don Mattingly）的145打點，以及1997年馬丁尼茲（Tino Martinez）的141打點，但賈吉還有12場比賽可以追加紀錄。周日開轟，又選到2次四壞球，法官在球隊打完150場比賽時，剛好累積滿300次上壘，這是洋基隊史在1957年名人堂球星曼托（Micky Mantle）的319次上壘之後，球季前150場的最佳紀錄。「這是一個讓人驚異的賽季，」洋基教頭布恩（Aaron Boone）再次談到賈吉時說，「你絕對不會看到他離開計分板的時間太長，像他今天所擊出的那個球，已經飛越場外的餐廳與打者之眼了。」賈吉在全壘打、打點、上壘次數、0.455上壘率、0.692長打率、122次四壞球、364壘打數與88支長打都高居大聯盟之冠，洋基二壘手托雷斯（Gleyber Torres）表示，隊友們對賈吉的表現已經完全不感到驚訝，現在真的就是純欣賞了。