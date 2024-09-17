出遊防蚊蟲　中市環保局：用藥「4要」原則

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中秋月圓人團圓，闔家歡聚出遊的好時機。台中市政府環保局提醒，戶外場所賞月旅遊或聚會，使用環境用藥如防蚊液防蚊時，一定要選擇環境部核准的合格環境用藥，才能有效防蚊，安心過好節。環保局說，一般日常生活中常使用驅除環境中蚊蟲的防蚊液、防蚊掛片、殺蟲劑(蟑螂藥、螞蟻藥)、殺蟎劑及殺鼠劑等商品，都屬於「環境衛生用藥」，必須要經過環境部核准後才能製造販賣，未經核准之藥劑可能會對人體健康及環境造成危害，民眾可至環境部化學物質管理署「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」查詢合格環境用藥。環保局長陳宏益表示，選購環境用藥記得「4要」原則。第一「要對症」，確認防治對象；第二「要合法」，產品外包裝上有環境部核准「環部衛製字」或「環部衛輸字」或「環衛藥防蟲字」許可證字號；第三「要時效」，確認產品製造日期及有效期限，避免買到過期劣藥；第四「要識標」，依產品外包裝標示說明正確使用，才能安心、安全使用。環保局進一步說明，除要購買合格的環境用藥，近年來民眾出國旅遊頻繁，從國外攜回少量防治病媒蚊蟲等產品，僅能自用，不可以透過網路平台廣告販賣，違法販賣最高可處新台幣30萬元罰鍰。環保局再次提醒，民眾出遊一定要記得做好防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣褲，及使用環境部核准含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、IR3535等成分的防蚊液，減少病媒蚊叮咬風險，遠離登革熱威脅。