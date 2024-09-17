新竹賓士撞死71歲嬤！5歲小孫女肝臟撕裂　加護病房與死神搏鬥中

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▲16日下午，新竹虎林國中前發生車禍，鍾姓阿嬤騎車載5歲孫女放學，卻被賓士車撞飛身亡，民眾前往擺放花束哀悼。（圖／翻攝新竹爆料公社）

昨（16日）下午，新竹市虎林國中前發生嚴重車禍，34歲彭姓男子駕駛賓士車，跨越雙黃線逆向暴衝，撞翻正在過馬路的學童及騎士，造成1死6傷慘劇。其中，71歲鍾姓阿嬤騎乘機車，正載著5歲孫女放學返家，未料遭賓士車直接衝撞，鍾姓阿嬤卡電桿當場身亡，5歲小孫女肝臟撕裂傷，送醫緊急手術，目前仍在加護病房與死神拔河。據了解，賓士車逆向衝撞對向的機車與行人，最後撞擊電桿停下，從曝光的畫面可以看到，賓士車先是跨越雙黃線，逆向撞上一台機車，之後又撞擊71歲鍾姓阿嬤的機車，最後撞擊路邊電桿，賓士車頭凹陷，車殼碎片散落一地，場面十分驚悚。警消趕到現場時，鍾姓阿嬤已明顯死亡，肇事的34歲彭姓男駕駛，有毒品前科，事故發生後不發一語坐在遺體旁吸菸。而傷者中有3名學童，分別是4歲男童、5歲女童、8歲男童，全都不滿10歲，4歲與8歲孩童當時被阿公騎車載著，未料遭賓士車衝撞。其中，4歲男童腳掌開放性骨折，5歲女童肝臟遭撞擊損傷，8歲男童左大腿骨折，3人都必須接受手術治療。還有一位69歲李姓阿公受輕傷。事故發生後，有民眾前往擺放花束哀悼，鍾婦的女兒在「新竹爆料公社」留言，表示「希望兇手得到應有的懲罰」。