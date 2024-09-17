達比修有好投生涯累積202勝！超越野茂英雄　教士3:1擊敗太空人

達比修有超越野茂英雄！美國職棒大聯盟聖地牙哥教士隊今（17）日在主場迎戰休士頓火箭，日籍強投達比修有主投6局被打3安打無失分，順利拿下勝投，而這一勝意義非凡，是達比修有生涯美日合計202勝，超越前輩野茂英雄紀錄，只差1勝，達比修有就可以追上黑田博樹203勝的日本投手史上最多勝紀錄。這是達比修有本季復出後第三次先發，本季拿下6勝3敗。教士隊終場以3:1擊敗太空人，系列賽先奪1勝。
日籍強投達比修有前一場主投5局被打7安打失2分，順利拿下勝投，這場他更是火力全開，加上教士隊需要晉級季後賽，靠他一人就撐全場，他主投6局無失分，生涯累積202勝，只差1勝就可以追平黑田博樹的大紀錄。
達比修有首局就投出三上三下，之後第二局對戰前隊友捕手Víctor Caratini，他投出保送後，又順利化解危機，3局他雖被Jose Altuve敲出安打，但還是守下來。
5局達比修有依舊用他的球種宰制對手，對Jeremy Peña投出保送後，又被Mauricio Dubón敲出安打，還好沒有失分，他用招牌的內角伸卡球，讓Jose Altuve敲出內野滾地球出局。
教士隊先是4局由Jackson Merrill開轟，在8局下由Jurickson Profar轟出陽春彈，最後以3:1贏球。
達比修有曾因家中有事離開陣中 也不願拿球隊薪資
日籍強投達比修有自6月以後就受到傷勢困擾，遲遲無法出賽，直到7月初再度傳出因為個人私事而暫時離隊，教士隊日前也曾將達比修放進限制名單保護，但他不願意在這時間因個人事務影響球隊，教士隊總管A.J. Preller曾向他提議，只要進入60人傷病名單，就可以繼續領薪水，但達比修有最終選擇拒絕了這項提案，這期間他也足足少賺進400萬美元（約新台幣1.27億元）的薪水。
我是廣告 請繼續往下閱讀
達比修有首局就投出三上三下，之後第二局對戰前隊友捕手Víctor Caratini，他投出保送後，又順利化解危機，3局他雖被Jose Altuve敲出安打，但還是守下來。
5局達比修有依舊用他的球種宰制對手，對Jeremy Peña投出保送後，又被Mauricio Dubón敲出安打，還好沒有失分，他用招牌的內角伸卡球，讓Jose Altuve敲出內野滾地球出局。
教士隊先是4局由Jackson Merrill開轟，在8局下由Jurickson Profar轟出陽春彈，最後以3:1贏球。
達比修有曾因家中有事離開陣中 也不願拿球隊薪資
日籍強投達比修有自6月以後就受到傷勢困擾，遲遲無法出賽，直到7月初再度傳出因為個人私事而暫時離隊，教士隊日前也曾將達比修放進限制名單保護，但他不願意在這時間因個人事務影響球隊，教士隊總管A.J. Preller曾向他提議，只要進入60人傷病名單，就可以繼續領薪水，但達比修有最終選擇拒絕了這項提案，這期間他也足足少賺進400萬美元（約新台幣1.27億元）的薪水。