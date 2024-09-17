達比修有好投生涯累積202勝！超越野茂英雄　教士3:1擊敗太空人

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▲達比修有主投6局被打3安打無失分，順利拿下勝投，而這一勝意義非凡，是達比修有生涯美日合計202勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲達比修有主投6局被打3安打無失分，順利拿下勝投。（圖／美聯社／達志影像）

達比修有超越野茂英雄！美國職棒大聯盟聖地牙哥教士隊今（17）日在主場迎戰休士頓火箭，日籍強投達比修有前一場主投5局被打7安打失2分，順利拿下勝投，這場他更是火力全開，加上教士隊需要晉級季後賽，靠他一人就撐全場，他主投6局無失分，生涯累積202勝，只差1勝就可以追平黑田博樹的大紀錄。達比修有首局就投出三上三下，之後第二局對戰前隊友捕手Víctor Caratini，他投出保送後，又順利化解危機，3局他雖被Jose Altuve敲出安打，但還是守下來。教士隊先是4局由Jackson Merrill開轟，在8局下由Jurickson Profar轟出陽春彈，最後以3:1贏球。日籍強投達比修有自6月以後就受到傷勢困擾，遲遲無法出賽，直到7月初再度傳出因為個人私事而暫時離隊，教士隊日前也曾將達比修放進限制名單保護，但他不願意在這時間因個人事務影響球隊，