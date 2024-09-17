國1汐止至五堵車多！下午壅塞路段搶先看　國5南向17時後再出發

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今（17）日為中秋節，高公局統計，截至中午12時，國道全線交通量為29.8百萬車公里，在預期流量範圍內。預估今日交通量為100百萬車公里，目前國道車多路段為國1北向汐止系統至五堵，其餘路段行車大致正常。高公局說明，今日8時59分於國1南向37公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線及外線車道，於9時25分排除；10時13分於國3南向360.2公里處發生2輛小客車追撞事故，佔用內側、中線及路肩車道，於10時35分排除，11時24分於國1北向12.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線及內線車道，於11時30分排除，造成回堵1公里，以上事故均影響整體車流順暢。高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里，國3北向關西-大溪、草屯-霧峰，以及國5北向宜蘭-坪林等路段。高公局建議用路人利用高速公路1968App、1968網站或收聽警廣，掌握即時路況，避開國道壅塞路段及時段，並建議下午利用國5南向之用路人，儘量於17時後出發，以節省行車時間。高公局呼籲，開車出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶並注意車前狀況，切勿超速、疲勞或分心駕駛。另今天天氣雖較昨日緩和，但用路人行駛國道仍應保持安全行車距離，以因應突發狀況。