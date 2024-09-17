新竹賓士逆向衝撞！71歲嬤遭撞飛慘死　肇事男坦承吸「喪屍煙彈」

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16日下午，新竹市虎林國中前發生重大車禍，34歲彭姓男子駕駛白色賓士車，跨越雙黃線逆向衝撞，釀1死6傷悲劇，其中，71歲鍾姓阿嬤遭撞身亡，遺體卡在電桿，5歲小孫女肝臟撕裂傷，另外還有2名學童重傷送醫，1名69歲李姓阿公輕傷。警方於彭男車上搜出假車牌、開山刀、以及「喪屍煙彈」（依托醚酯），還有毒品一粒眠等，警訊時，彭男坦承，駕車當時正在吸食「喪屍煙彈」，訊後依殺人、毒品、傷害以及公共危險罪移送。據了解，事故發生當時，正逢學童下課時間，許多阿公阿嬤正載著孫子女準備返家，未料卻碰上重大車禍，71歲的鍾姓阿嬤，騎車載著5歲的孫女，直接被賓士車撞飛；李姓阿公載著2個孫子遭撞，事故釀3名學童重傷送醫，所幸送醫手術已脫離危險，鍾姓阿嬤家屬難過表示，希望兇嫌可以得到懲罰，也有民眾到事故現場獻花哀悼。