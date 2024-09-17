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台鋼獵鷹轉戰PLG聯盟積極佈局新賽季　總經理換人做！新主場曝光

記者廖聿偉/綜合報導

▲台鋼獵鷹轉戰PLG聯盟，新球季也重新佈局，盼能打出全新氣象。(圖／臺南台鋼獵鷹職業籃球隊Tainan TSG GhostHawks FB)
▲台鋼獵鷹轉戰PLG聯盟，新球季也重新佈局，盼能打出全新氣象。(圖／臺南台鋼獵鷹職業籃球隊Tainan TSG GhostHawks FB)
台鋼獵鷹新球季轉戰PLG聯盟，今夏積極補強，今（17）日宣佈原球團副總經理王澄緯接任球團總經理一職，同時新球季也將轉戰新主場，熱身賽就將於「臺南國立成功大學中正堂」舉行，開箱新主場。

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在接受台鋼集團任命後，王澄緯總經理除了感謝台鋼集團的信任之外，也指出，「在南部經營球隊是一件很不容易的事，因此每當我到球場看到那些始終為了台鋼獵鷹吶喊加油的球迷時，都非常的感恩，球隊戰績有起有落，球員陣容上也多有變化，但球迷每場比賽的加油吶喊聲，對球團來說是最溫暖的陪伴，也是台鋼獵鷹永遠的最佳後盾。」

同時王澄緯總經理也提及，「雖然這個夏天台籃變化很大，但這都不影響台鋼集團對球隊的建設及永續經營的決心。新的賽季球迷們將會感受到一支嶄新的台鋼獵鷹，我們除了將移至新的主場場館及硬體設備升級外，也提供更好的訓練環境供球員訓練，希望鷹援軍們能多多進場為台鋼獵鷹加油！」

P.LEAGUE+與台鋼獵鷹攜手舉辦的熱身賽即將在10/12與10/13臺南國立成功大學中正堂正式開打，為期兩天共四場的賽事，台鋼集團桂田文創Wing Stars女孩也會到場應援。

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