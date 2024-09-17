潘威倫引退影片太催淚！各隊「神獸」到齊　彭政閔、陳金鋒都來了

潘威倫讓各隊「致敬」！統一獅隊今（17）日釋出潘威倫引退引退預告片，其中本次Du My Best潘威倫引退系列，特別邀請在潘威倫生涯中不同時期的重要角色：謝長亨、洪一中、王建民、彭政閔、林智勝、林泓育、林岳平、高志綱、高國慶、潘武雄，陳金鋒、陳鏞基、胡金龍等人客串演出，陣容超級豪華，讓球迷也感動紛紛留言。
2024年9月28日是潘威倫職棒生涯的最後一役登板先發，在中華職棒揮灑汗水的第22個年頭。每當踏上職棒投手丘上，拾起那熟悉的滑石粉，屏住呼吸的瞬間，時間彷彿倒轉至2003年3月9日——潘威倫在中華職棒的初登板。
潘威倫引退影片催淚！ 球迷都說讚
當年，身穿由統一獅綠色阿草百勝謝長亨傳承的18號球衣，象徵著新一代的王牌投手潘威倫即將嶄露頭角，中職初登板對手是第一金剛，潘威倫的心境難免緊張，但卻繳出七局無失分的亮眼表現，順利拿下了職業生涯的首勝，並由此展開一段無與倫比的棒球傳奇之路。
回顧22年的職業生涯中，潘威倫投出的每一球、流下的每一滴汗水，都凝結成了那些難以忘懷的回憶，創造許多值得讓人讚許的榮耀紀錄。無論是與統一獅共同成長的三代獅夥伴，還是曾經一起並肩作戰的中華隊戰友，或是與他在職棒過程中一樣堅守初心，相互砥礪的對手們，還有那些在他職業生涯中留下重要印記的人們，都以各自熟悉的動作，向這位偉大的投手致敬。
本次Du My Best潘威倫引退系列，特別邀請在潘威倫生涯中不同時期的重要角色：謝長亨、洪一中、王建民、彭政閔、林智勝、林泓育、林岳平、高志綱、高國慶、潘武雄，陳金鋒、陳鏞基、胡金龍、陳韻文、古林睿煬、胡智爲、林詔恩、大支、應援團一起記錄下屬於潘威倫的謝幕故事，站在台南球場這片熟悉的草地上，雖然潘威倫的職業生涯即將畫上句點，但他帶給球迷和球隊的每一刻精彩瞬間，將永遠銘刻在大家心中。他的傳奇，絕不會隨著他高掛球衣而終止。
球團也安排潘威倫選手將於9月28日在台北大巨蛋舉辦引退賽，9月29日在台南棒球場賽後舉辦引退活動，邀請全台不同世代的球迷朋友一同見證光榮時刻， 同時，統一獅更集合潘威倫生涯中重要元素：手套、滑石粉、獎項、各時期球衣，打造出一系列值得收藏的紀念小物，不僅代表了潘威倫22年來的卓越成就，更見證了他在棒球場上的每一個重要時刻。
不少球迷也紛紛留言：「太感動了」、「很有溫度」、「連標哥都來了」，讓球迷感到十分神奇。
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✔ 9.28㊅ 17:05 雄鷹vs.獅
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賽後潘威倫引退儀式 #台南棒球場
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不少球迷也紛紛留言：「太感動了」、「很有溫度」、「連標哥都來了」，讓球迷感到十分神奇。
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