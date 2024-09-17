台灣鋼琴家陳瑞斌赴新加坡！10/11帶來「穿越時空之旅」音樂會

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台灣知名鋼琴家陳瑞斌（Rueibin Chen）近年來在東南亞多次巡迴演出，受到當地音樂界的高度讚賞。陳瑞斌將在10月11日再度於新加坡登台，帶來精心策劃的《穿越時空之旅》專場音樂會（Journey Through Time - Piano Recital by Rueibin Chen）。《穿越時空之旅》專場音樂會濃縮了陳瑞斌獨奏會的精髓，展現了不同時代、不同地區鋼琴音樂的演變。除了陳瑞斌拿手的蕭邦名曲等多首電影配樂之外，也演奏了荷蘭，西班牙，貝多芬及江文也 的作品，充分用音樂帶給東南亞聽眾有不同的歷史文化故事，並一本初衷在全世界推廣來自台灣的華裔作曲家的聲音到全世界各地，帶領聽眾穿越歷史與文化，展開一段充滿魅力的音樂之旅。此次音樂會將帶領觀眾穿越時空，從巴哈的巴洛克輝煌到蕭邦的浪漫遐想等等，並融合西方經典作品和台灣音樂作品，將音樂、視覺和台灣豐富的文化遺產融為一體，為所有熱愛音樂的觀眾帶來感官上的享受及心靈上的深刻共鳴。2025年鋼琴家陳瑞斌除了繼續深耕亞洲之外，也將到土耳其伊斯坦堡大劇院，歐洲及維也納參與聖誕節音樂會等重要專場表演，帶給樂迷豐盛的音樂饗宴。