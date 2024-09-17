金宇彬罹癌被宣判「最短只剩6個月」罕見吐心聲：希望是一場夢

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▲金宇彬得知罹癌雖然很害怕，但從未想過不能戰勝病魔。（圖／YouTube @zzanbro）

▲金宇彬因為前輩李炳憲一句提醒，及時發現癌症並治療。（圖／金宇彬 IG）

韓國演員金宇彬主演的動作喜劇片《黑帶出勤中》在13日播出，昨（16）日他和另一名主演金成均一起登上YouTube頻道《心酸的哥哥申東燁》宣傳，節目中金宇彬罕見的提起自己過去抗癌的心境，坦言在得知罹癌時，被醫生宣布「最短只剩6個月」，讓他感到非常害怕，希望一切只是場夢。金宇彬在2017年5月時，對外公布罹患鼻咽癌，並暫停了所有演藝活動，消息震驚各界。在經過2年多的治療，他成功戰勝病魔，2019年11月在青龍電影獎上正式宣布回歸。他表示自己在生病後完全沒有碰酒精，直到2022年《外星+人》的慶功宴上，才和前輩趙寅成喝了一杯。金宇彬自認性格很正向、發生事情時都會往積極面思考，彷彿電視劇般地聽到自己罹癌，被醫生宣判「最短只剩6個月」時，感到既震驚又害怕，希望一切只是一場夢，即便如此他並沒有想過會無法戰勝，他把這當成一個可以停下腳步休息、多和家人相處的機會。金宇彬也感謝大眾對他的加油和祈禱，相信這些都是讓他快速好轉的力量。金宇彬在2008年以模特兒出道，2011年開始轉戰戲劇，演出包括《繼承者們》、《任意依戀》等多部人氣韓劇，然而事業正當紅時因確診鼻咽癌停工，據說他當時常常會莫名流鼻血，自己卻一直未放在心上，直到某次酒局中他又流鼻血，前輩李炳憲見狀，建議他應該要去做詳細檢查，於是金宇彬隔天就去了醫院，也多虧如此才能夠及早發現治療。