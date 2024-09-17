全額獎學金搶人才！新加坡41個機構祭出優惠政策　條件與細節曝光

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新加坡以小國之姿成為全球人均GDP最高的國家之一，新加坡政府認為秘訣便在於「培養人才」。為了吸引更多菁英前來新加坡或讓本國菁英留在當地，新加坡共有41個機構推出優惠政策，以全額獎學金的誘因吸引人才。我國駐新加坡代表童振源表示，新加坡政府今年包括總統獎學金在內的41個政府部會機構提供非常龐大的全額獎學金名額給新加坡公民與永久居留權居民在國內外大學念書，不過依照獲得獎學金的年限，畢業後必須到政府部門工作1至6年。童振源指出，面對全球快速變局與嚴峻挑戰，新加坡政府非常強調政府需要有傑出才能、跨領域專業與國際視野的人才加入政府部門，才能帶領國家持續前進與提供人民優質服務，這是新加坡發展成功的最重要因素之一，不只社會需要人才，政府更需要人才。童振源舉例，上個月新加坡尚達曼總統在頒贈三位獲得總統獎學金的典禮上表示，面對充滿不確定的世界，新加坡的公共服務團隊必須在各個領域培養更高專業性、不斷創新、具有前瞻性、與時俱進、不斷發展能力、並且可以整體協作。這三位獲獎者分別要到史丹佛大學修讀經濟學、哈佛大學修讀經濟與政府系及加州大學柏克萊分校修讀數據科學系。新加坡外交部長維文在外交服務獎學獎頒發儀式上表示，未來的外交官不在侷限於傳統領域的外交談判與協商，未來還涉及到氣候變遷、能源科技、人工智能與生物科技等新領域，而且必須文理兼通、情理兼備、擴展思維。四位獲獎者要分別到巴黎政治大學主修社會科學、加州大學洛杉磯分校修讀經濟學與全球研究、倫敦國王學院修讀政經哲、倫敦大學修讀政治與國際關係。新加坡數位發展與新聞部連同下屬的網路安全局、政府科技局、資訊、通訊及媒體發展管理局（資媒局）和國家圖書館管理局，共頒發84份獎學金；過去五年便頒發480份獎學金，希望培育優秀數位人才加入政府工作。特別是，資媒局今年共頒發68份獎學金，希望有助於實現新加坡人工智能人員增加兩倍到15,000人。童振源強調，「更重要的是，這些獲得新加坡政府獎學金得主加入政府工作後，通常會在重要工作崗位、承擔重責大任，在不同政府單位快速歷練，並接受嚴格的考核。如果通過考核，他們便會獲得快速升遷，通常30幾歲便升到副司長、40多歲便有機會升到司長，這稱之為學者軌道（scholar track）的升遷制度。例如獲得政府獎學金的陳繼豪先生，34歲便擔任移民局總監，後來歷練資訊暨藝術部、總理府、國家健康照護集團，44歲便擔任國家發展部常務次長，51歲擔任內政部常務次長。」根據新加坡公共服務署公布的資訊，該署提供大學學位、碩士與研究生獎學金，內容包括學雜費、生活費、穿制服的公務員還可以領取全額薪水、提供交換生及實習計畫。另外，還有39個其他政府機構提供獎學金，而且都有綁定最低工作年限，以爭取國家優秀人才到政府服務，持續引領新加坡國家前進。