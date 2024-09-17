桌球／高承睿世界排名第23寫生涯最佳！澳門賽爆冷退2強敵狂升6名

高承睿世界排名第22寫生涯最佳！國際桌總（WTT）在（17）日公布最新世界排名，台灣好手傳出好消息。19歲小將「柚子同學」，在日前的澳門冠軍賽，接連以下克上，淘汰中國世界排名第7好手林高遠，以及在巴黎奧運奪下男單銀牌的瑞典「六角戰士」Truls Moregardh。雖然最終止步4強，但仍收下不少積分，世界排名一舉上升6名，來到生涯最佳的23名。
首戰奧運止16強 澳門賽爆冷進4強
深受台灣球迷歡迎的小將高承睿，在本屆巴黎奧運首度踏上五環殿堂，雖然成功闖過首輪，但在16強面對異軍突起的瑞典好手Truls Moregardh，以1：4遭到淘汰，首次奧運之旅止步16強，而Truls Moregardh最終也拿下奧運銀牌。
在奧運結束之後，年輕力盛的高承睿四處征戰WTT比賽，不斷積累積分。最重要的是，近期出戰的WTT澳門冠軍賽中，先在16強爆冷擊敗世界排名第7的中國好手林高遠，在8強賽再度交鋒Truls Moregardh，上演甜蜜復仇，成功闖進4強，以個人在冠軍系列戰的最佳成績。
一路狂升6名 寫生涯新高排名
即便在4強賽中，以2：4不敵德國的華裔選手邱黨，無緣闖入最終決賽，但也進帳350分積分，總積分來到1026分。根據WTT公布的排名資訊，高承睿從原先的世界排名第29名，一路上升6名，來到生涯最佳的第23名。
其他台灣選手的排名變動，「小林同學」林昀儒下降1名，來到世界排名第10名，日前宣布將退役的莊智淵排在第39名。而女子選手的部分，鄭怡靜仍位居第10名，黃怡樺、簡彤娟則都下降1名，分別為34名、48名。
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深受台灣球迷歡迎的小將高承睿，在本屆巴黎奧運首度踏上五環殿堂，雖然成功闖過首輪，但在16強面對異軍突起的瑞典好手Truls Moregardh，以1：4遭到淘汰，首次奧運之旅止步16強，而Truls Moregardh最終也拿下奧運銀牌。
在奧運結束之後，年輕力盛的高承睿四處征戰WTT比賽，不斷積累積分。最重要的是，近期出戰的WTT澳門冠軍賽中，先在16強爆冷擊敗世界排名第7的中國好手林高遠，在8強賽再度交鋒Truls Moregardh，上演甜蜜復仇，成功闖進4強，以個人在冠軍系列戰的最佳成績。
一路狂升6名 寫生涯新高排名
即便在4強賽中，以2：4不敵德國的華裔選手邱黨，無緣闖入最終決賽，但也進帳350分積分，總積分來到1026分。根據WTT公布的排名資訊，高承睿從原先的世界排名第29名，一路上升6名，來到生涯最佳的第23名。
其他台灣選手的排名變動，「小林同學」林昀儒下降1名，來到世界排名第10名，日前宣布將退役的莊智淵排在第39名。而女子選手的部分，鄭怡靜仍位居第10名，黃怡樺、簡彤娟則都下降1名，分別為34名、48名。