桌球／高承睿世界排名第23寫生涯最佳！澳門賽爆冷退2強敵狂升6名

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▲「柚子同學」高承睿出戰WTT澳門冠軍賽，先在16強爆冷擊敗世界排名第7的中國好手林高遠，在8強賽再度交鋒Truls Moregardh，上演甜蜜復仇，成功闖入最終4強。（圖／翻攝自WTT官網）

高承睿世界排名第22寫生涯最佳！國際桌總（WTT）在（17）日公布最新世界排名，台灣好手傳出好消息。19歲小將「柚子同學」，在日前的澳門冠軍賽，接連以下克上，深受台灣球迷歡迎的小將高承睿，在本屆巴黎奧運首度踏上五環殿堂，雖然成功闖過首輪，在奧運結束之後，年輕力盛的高承睿四處征戰WTT比賽，不斷積累積分。最重要的是，即便在4強賽中，以2：4不敵德國的華裔選手邱黨，無緣闖入最終決賽，但也進帳350分積分，總積分來到1026分。而女子選手的部分，鄭怡靜仍位居第10名，黃怡樺、簡彤娟則都下降1名，分別為34名、48名。