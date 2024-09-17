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與陳其邁共搭遊艇！蔡英文讚：國際級歌手一起見證高雄改變

記者陳佩君／台北報導

▲蔡英文表示，高雄最近越來越熱鬧，國際級的歌手、樂團，帶動了人流，一起見證高雄的改變、城市的進步。（圖／蔡英文臉書）
▲蔡英文表示，高雄最近越來越熱鬧，國際級的歌手、樂團，帶動了人流，一起見證高雄的改變、城市的進步。（圖／蔡英文臉書）
適逢中秋節，前總統蔡英文今（17）日透過臉書祝福民眾中秋節快樂，並透露與高雄市長陳其邁共同搭「文化遊艇」，欣賞海景風光；蔡英文也稱讚，高雄最近越來越熱鬧，國際級的歌手、樂團，帶動了人流，一起見證高雄的改變、城市的進步。

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蔡英文今在臉書發文，同時分享她拜訪高雄的照片。蔡英文表示，好久沒有搭船了，這次陳其邁帶她到高雄「亞洲新灣區」搭「文化遊艇」，欣賞海景風光，覺得心情很放鬆。

蔡英文提到，沿途經過駁二、高雄流行音樂中心、高雄展覽館、旗津，它們不僅代表著高雄的繁榮，也是高雄吸引國內外觀光客的核心，尤其，她相信大家都同意，高雄最近越來越熱鬧，國際級的歌手、樂團，帶動了人流，一起見證高雄的改變、城市的進步。

蔡英文表示，除了搭遊艇，高雄捷運「四線齊發」，輕軌成圓、捷運成網，也在大家的努力下，讓高雄的大眾運輸路網，一步一步變得更加便利，相信，陳其邁也會繼續和中央政府緊密合作，一起為高雄的未來打拚。

最後，蔡英文也祝福大家，今天是中秋節，「我也要祝大家中秋佳節愉快，月圓人團圓，事事順心」。
 


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