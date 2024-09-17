蘋果 iOS 18正式版更新後小工具「載具」全死？教你3步驟加回桌面

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▲實際用iOS 18設定小工具，先長按桌面App待晃動後，按下左上方「編輯」內的「加入小工具」即可依照需求完成設定。（圖／螢幕截圖）

iOS 18正式版今（17）開放更新，不少勇者一早就升級完成，目前尚未有大規模的災情出現，但從網友的留言中發現有人原本小工具設定的「載具」不見了，包含超商的會員條碼、電子發票條碼等都在更新iOS 18後消失。《NOWnews》實際更新後，教讀者透過3步驟讓載具重新加回到桌面上。蘋果iPhone最新作業系統iOS 18正式版在中秋節的今天開放更新，首波更新的用戶發現「小工具找不到載具」、「舊版小工具全死，等App更新」，包含發票存摺、財政部小工具等都沒有辦法把載具條碼叫出來，就連超商的會員條碼都不見了，於是上網問「該怎麼加回去」、「只能等App更新嗎」。事實上小工具並沒有全死，只是使用的方式有點改變，在iOS 17版本時，在「今天概覽」(主畫面或鎖定畫面向右滑動)頁面往下滑會有「編輯」字樣，點擊後再按畫面左上方的「+」就能加入小工具，另外一個方式就是在桌面上加入小工具，長按App搖動後按下左上方的「＋」即可在指定的桌面加入小工具。到了iOS 18設定邏輯其實相同，只是原本在「今天概覽」頁面下的「編輯」消失了，用戶必須要長按待小工具搖動後左上方會出現「編輯」點擊「加入小工具」就可以把常用的載具直接放在桌面上，在桌面上設定小工具也是一樣的方式。記者實際在iOS 18上設定常見的發票載具，包含發票怪獸、發票載具、發票存摺的條碼都可以設定在桌面上，在左往右滑的「今天概覽」頁面上也同樣可以成功設定。