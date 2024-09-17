中秋節動物園也狂歡！壽山獅子嗑「4隻全鴨」　馬來猴挑食超可愛

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▲長鼻浣熊品嘗多元食材製成的蔬果串。（圖／翻攝壽山動物園臉書）

▲冠豪豬抬頭豪邁的狂嗑蔬菜。（圖／翻攝壽山動物園臉書）

▲獅子小辛三秒鐘就叼走整串鴨肉。（圖／翻攝壽山動物園臉書）

今（17）日是一年一度的中秋節，街上從中午開始就冒出陣陣烤肉香味，而來自其他國家的動物們也入境隨俗，親身體驗「野營派對」！高雄壽山動物園就精心準備，替園區內各種動物準備最適合牠們的烤肉、蔬菜串，品嘗過程的可愛畫面也曝光了。壽山動物園為了歡度中秋節，特地幫動物們舉辦「野營派對」，提供不同的儀式感，雖不能真的明火烤肉，但保育員用心的拿修剪下的木材做烤肉架，並將季節蔬果、生鮮肉類變成串燒，營造出野營烤肉風，讓動物們更添取食樂趣也增加行為豐富性。第一位上陣的是園區小可愛馬來猴，牠先是專注觀察蔬果串的模樣，隨後用手先挑出自己喜歡吃的食材，挑食的可愛模樣像極了家中的小朋友。而冠豪豬則是抬頭豪邁的狂嗑蔬菜，絲毫不在乎旁人目光，看起來像是餓壞的青春期少年。至於非洲獅們，則是獨自享用「四隻全鴨、帶骨雞胸肉、豬肝」組合而成的巨型烤肉串，其中獅子小辛三秒鐘就叼走整串鴨肉，飼育員打造的烤肉架瞬間倒地，小辛專注大口吃肉肉享受到不行。不少網友看完動物們體驗中秋烤肉氣息的過程後，也紛紛大讚「吃的津津有味」、「中秋系列太療癒了啦」、「飼育員們好用心喔！」、「園區好用心啊」。