Lisa登MTV大獎爆假唱！遭質疑嘴唇都沒動　外媒轟：失敗的表演

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▲Lisa當天表演相當火辣，但網友的評價很兩極。（圖／vmas ig）

2024 MTV Video Music Awards（VMA）於上週登場，典禮上入圍最多獎項的泰勒絲一如大家預期，一舉奪下7項大獎，成為場上的大贏家，而南韓女子天團BLACKPINK泰國成員Lisa受邀演出，也成為當晚焦點。不過現在卻有網友質疑，Lisa當天是假唱，「嘴唇連動都沒動」，就連外媒《紐約時報》、《告示牌》也嚴厲指責Lisa當天的演出，直批「失敗的表演！」Lisa日前前往美國紐約參加「2024 MTV音樂錄影帶大獎」，獲得最佳K-pop獎，且受邀在典禮上表演〈New Woman〉、〈ROCKSTAR〉，只見她當時身穿紅色表演服，露出修長美腿，且中空設計讓她的小蠻腰若隱若現，看起來十分性感，且舞蹈動作氣勢十分到位，當天表演非常吸睛。不少人大讚，「Lisa真是太完美了」、「舞台上的女王！她在舞台上看起來好火辣」、「這是唯一一個我能連看3次的表演，她看起來很有舞台感」，不過事後也有人質疑她是假唱，「她是一個很棒的舞者，可是好像根本沒在唱歌？」、「她的嘴巴根本沒在動，感覺被騙了」、「她真的有在唱嗎？我感覺不到她在表演。」《紐約郵報》及《告示牌》也分別跳出來批評，「不知為何要邀請她」、「勇於挑戰很好，但結果很失敗」，《紐約郵報》的報導中甚至直言，她是當天表現最差的。不過Lisa的粉絲幫忙護航，表示雖然當天的背景音樂很大聲，但還是可以聽到她的歌聲和呼吸聲，且現場唱跳本來就不容易，力挺Lisa到底。