巴黎奧運「冷凍」塞爾提克一哥Tatum！Kerr自嘲：準備被球迷圍攻

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NBA美國職籃波士頓塞爾提克上賽季在一哥Jayson Tatum、Jaylen Brown等人的帶領之下，一路勇闖至總冠軍賽，最終也幫助綠衫軍睽違16年再度奪下總冠軍，成為NBA歷史上最多冠的球隊。而Tatum後續也沒有意外，順利入選巴黎奧運美國男籃的12人名單，不過在奧運賽場上他卻遭到「冷凍」，沒有獲得美國隊主帥Steve Kerr太多關愛眼神，也沒有太多表現機會，今年巴黎奧運美國男籃的總教練Steve Kerr，稍早接受美國媒體《NBA.com》記者採訪，談到本屆巴黎奧運選擇讓Jayson Tatum一直擔任替補的話題時，Kerr對此則笑稱：「，也會想方設法讓我的生活變得痛苦不堪，我想他們之後會圍攻我的，不過這都沒關係。」而即便如此，Steve Kerr也認為，，也不會有所怨言。Kerr在採訪中表示：「他們那些人都很棒，像Jayson處理得很好，後來顯然這成為了媒體的話題，但他處理得再好不過了。Tyrese也是一樣，每場比賽都不一樣，我們從第1晚就開始討論這個問題，