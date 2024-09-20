名家論壇》韋安／「小草之怒」成2026、2028「平衡仲裁」力量？！

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引言：就算挺柯文哲的「小草」力量，掉到只剩5、6趴，但在未來2次大選中，仍將成為2026、2028選局中的「平衡仲裁」力量。



因為，小草們雖容易被誤導帶風向，但不會故意說話、造謠，又熱情似火。是網路上最有能量的輿論發聲者，和民意影響者。





……………………柯文哲因京華城案，被收押後上演十多天司法攻防戰。柯疑涉貪瀆「鐵證」，仍無法完全清晰示，但偵辦中案情接連「疑似洩密」特定媒體，卻衍生出「司法不公」、「黨檢媒追殺在野」等案外案，引爆爭議輿論話題。藍白政治人物宣稱，為捍衛司法程序正義，要在立法院開議後，更為密切地藍白合。在預算法案審議、監督法務部檢察機關等方面，給執政的民進黨「好看」。不過，這並非「柯案」後續的最大政治效應。「柯案」引發的「小草之怒」，才是會影響未來政局，應被密切關注「優先焦點」。因為，選後一直執政的民進黨，主導的輿論及民意風向和節奏，現在被小草們意外「亂入」和嚴重挑戰。一、2024大選後，沒有了選舉熱，白營失去「動員小草」的議題和切入點，小草的政治自然熱情冷卻。現在卻有了「反對司法不公追殺阿北」、「捍衛司法正義、還阿北清白」的新增訴求。創造了白營長期小草政治動員，人氣集結的客觀條件。二、小草們年輕，精力、戰力旺盛，瘋狂留言洗版只是其一。他們網上相互交流學習，具最新社媒平台運用知識技巧，語言多樣靈活、反應查證迅速。小草們在網路上言論戰力，遠超過藍綠2黨有組織的網軍，和藍綠無組織同溫層支持群眾。在自以為是「為理念而戰」時，可以24小時、365天，不眠不休死纏爛打。三、小草們沒有藍綠統獨意識形態成見，可以用不糾結國家認同的中間語言，說服影響較年長中間選民認知取向。藍營的教條式辯駁，還要顧及國台辦想法，遇「抹紅」毫無招架之力。只有小草無所顧忌思維和語言，能讓綠營「抗中保台」牌無力可施。這2、3個月來，由於政治獻金賬目爭議，涉嫌圖利甚至收賄的風波不斷，阿北「不愛錢」人設崩塌，民眾黨支持度接連下挫。不過柯文哲卻意外，靠「小草之怒」積累新政治能量，而且不容小看這種「新能量」的政治殺傷力。台灣民意基金會9月9至11日所做民調顯顯示，最新政黨支持度，民眾黨為12%，比起2個月前的7月，掉4個百分點。民進黨為35.5%，國民黨為23.2%。民眾黨往下走的趨勢穩定。但是隨著柯文哲，被檢方查獲的USB隨身碟中內容，「11/1/小沈1500沈慶京」，疑似「洩密」特定媒體報導。並被指涉為柯收賄1500萬「鐵證」，意外點起的「小草之怒」。讓他們開始有理由，「理直氣壯」四處出征，為「阿北」鳴冤叫屈。民眾黨的支持度最小，但最近相關柯P案情網路新聞的留言區，幾乎一面倒，被小草挺柯言論，都搶佔了過半以上。民意基金會的民調顯示，與2024 總統大選前一個月，2023 年 12月相比，用0 度到100 度呈現政治人物的好感與反感度，柯文哲已從 40.5%，下滑到目前的 29%，減少 11.5 個百分點。美麗島電子報8月26日公布的民調也顯示，有69.1%民眾不信任柯文哲。與去年5月該媒體的民調數據比較，柯P的不信任指數暴增了23.1個百分點。而以上2項民調數據變化值，都說明柯的人設崩塌，恐怕難有再起的機會。就算柯文哲這次司法戰，僥倖能「全身而退」，「小草之力」要再怎麼力挺他，柯也難回到往日風光。因為，前面已發生，柯無法辯駁和挽回的，「割草」和「愛錢」人格受損災難。而且，柯也親口道歉承認。然而，除了柯的政治生命和官司結局外，不得不重視，極有可能發生，後續嚴重的政治作用力。就是「小草之怒」，有可能成為2026、2028選局「平衡和仲裁力量」？！即使柯文哲最後因圖利定罪，最後他可能，還會有5、6趴死忠小草支持，他們相信「阿北一定是蒙冤被迫害」。這些小草有「恨死民進黨」，而產生的批綠戰力。在2026、2028大選中，他們持續性批評民進黨的力道，會影響中間選民的投票意願。台灣民意基金會9月的民調顯示，目前有2成6民眾，不認為柯能得到法院公平審理；更有約2成9民眾，大致認為他是受到政治迫害。這兩個數據，是民眾黨12%支持度的2倍以上。有這2種民意表態的民眾當中，當然包含小草們和泛藍支持者，但也有認為司法不公的中間選民。即使這些中間選民很難再把手中的票，投給柯和民眾黨，但在「小草之怒」批綠言論的影響下，也會變得極度反感民進黨。到時候，對綠營候選人投不下去，不去投票，甚至因而去投給國民黨。而這些5、6趴對柯不離不棄的小草們，到2026、2028大選時，當有民眾黨候選人，當然一定會優先去支持。但當沒有時，以及柯不再戰2028，他們大概率會把「投藍救柯」，「投藍教訓民進黨」，當成唯二的選項。使國民黨得到，原本不可能爭取到小草年輕人的選票。結果，只要藍白2黨，不要有什麼奇怪原因，也反目成仇，「小草之怒」無法被時間化解依然延續，將會決定著未來2場大選中，8到10趴左右選票的走向。讓原本「綠大藍小」的民意結構，「平衡和仲裁」打成平盤。最後，就看藍綠2黨各憑本事，來分出高下。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com