46歲侯佩岑美照瘋傳！臉蛋變形「鼻子呈90度」遭疑：修圖過頭？

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▲46歲女星侯佩岑外型亮眼、氣質高雅，過去曾被譽為「台灣第一美女主播」。（圖／侯佩岑臉書）

▲有眼尖網友發現，侯佩岑的鼻子變得十分不自然，尖到幾乎呈現90度。（圖／侯佩岑微博）

46歲女星侯佩岑外型亮眼、氣質高雅，過去曾被譽為「台灣第一美女主播」，隨著步入婚姻，她逐漸淡出演藝圈，專心在家相夫教子，直到今年（2024）才正式復出演藝圈，她也不時會在社群平台上傳美照，然而日前一系列照片卻被網友質疑，她修圖修過頭，五官都有點變形，鼻子還呈現90度，頓時引發熱烈討論。侯佩岑在微博一連曬出多張美照，並在內文寫下：「北京的秋天真美。」只見她身穿黑色上衣搭配西裝外套，看起來隨性帥氣，然而卻有眼尖網友發現，她的鼻子變得十分不自然，尖到幾乎呈現90度，側面看起來臉蛋更是瘦到像骷髏，被質疑是否有進廠維修，還有網友懷疑應該是修圖過頭，才會導致她的面部不自然。事實上，侯佩岑復出後積極在中國發展，近來更參與節目《再見愛人4》，先前總統賴清德在520就職典禮上，強硬宣示台灣主權，因此隨即引發中共政權激烈反彈，當時侯佩岑第一時間轉發央視貼文「台獨死路一條，祖國統一勢不可擋」表態，引發台灣網友不滿，當時就引來猜測她將到中國開工搶賺人民幣。當時侯佩岑的IG遭到洗版，近來她也鮮少發文，多在微博上活動，心情看似沒有受到影響。日前侯佩岑接受訪問，提及成為二寶媽後的心情，坦言看著孩子逐漸長大，自己如今也終於能專注在自己熱愛的演藝事業上，儘管隨著年齡增長，外貌難免有改變，但她一直很認真在維持，高EQ看待酸民的評論，「希望可以多一點正能量。」