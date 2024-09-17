胡婉玲閃退民視！曾請印度神童預言兩岸哪時打仗　觀眾譙：很失望

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡婉玲新聞閱歷豐富，具備編、採、播能力，在圈內地位崇高，近日無預警自請退休，離開待超過20年的民視，引發關注。（圖／胡婉玲臉書）

▲胡婉玲（左）節目上訪問印度神童阿南德，觀眾反應呈現兩極化。（圖／胡婉玲臉書）

資深媒體人胡婉玲昨（16）日突然傳出辭去民視副總經理職位，電視台隨後證實她「自請退休」，公司正在處理人事程序，由於胡婉玲曾經表態65歲後才會全面停工，外界因而猜測她仍有可能另起爐灶重新復出。胡婉玲上個月訪問印度神童阿南德，請對方預言兩岸何時會發生衝突，不少輿論批評她怪力亂神，連老觀眾都說：「對本節目很失望！」胡婉玲日前獨家專訪18歲印度神童阿南德（Abhigya Anand），節目內容8月中在她製作、主持的《新聞觀測站》播出，胡婉玲事前以「預言台灣未來」、「阿南德過去屢次預言世界大事，包括COVID-19大流行、以哈衝突」等敘述發文宣傳，引發兩極輿情，且批判多於護航。節目中，胡婉玲請阿南德預測台海衝突可能在何時發生，阿南德指出2025年3月之後要小心，台灣會面臨「根本上的變化」，兩岸正面對戰的時間點可能在2028年到2032年之間，這段時期台海關係將經歷動盪，至於台灣的未來，他說：「國家認同會一直存在，無論發生什麼威脅，我相信台灣永遠會保持獨立且強大。」對於胡婉玲訪問阿南德，網友普遍抱以嗤之以鼻的態度，「台灣媒體怎麼了」、「新聞節目需要嚴謹，這不是好現象」、「不要播了啦！降低素質」、「無聊」、「應該稱他為小學者吧...絕對不是天生預言者或者通靈」、「不懂訪他有什麼意義！」不過也有人給予肯定，「姑且不論他準不準 ，我喜歡這個男孩散發的氣質 ，誠懇又大方」、「擁有前世修行經驗與智慧的人！」阿南德曾經遭自家媒體、外媒質疑是「被製造出來的神童」，其背後存在諸多算計、有目的的刻意為之，高知名度疑似全靠父母砸錢買廣告而來，並非真的憑自身神蹟而爆紅，家人因為他賺進上千萬元（新台幣），所謂的受GCPA神童獎（Global Child Prodigy Awards）認證，該機構也不具公信力，加上多次預言失準，爭議不小。