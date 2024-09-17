黃鴻升逝世4年！王陽明PO《角頭》合照報喜：知道你在守護我們

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▲王陽明（左）在IG上PO出和黃鴻升（右）9年前的合影。（圖／王陽明 臉書）

▲黃鴻升（右二）、王陽明（左二）透過電影《角頭》結緣因而成為好友。（圖／王陽明 臉書）

藝人黃鴻升（小鬼）在2020年9月16日在家猝逝，享年36歲，昨（16）日是他離世滿4年的日子，小鬼生前人緣相當好，這幾天有眾多親朋好友紛紛在社群軟體上發文緬懷。曾和他合作過電影《角頭》的王陽明，也在IG限時動態PO出一張和小鬼的合照，用英文寫下對好友的思念，還分別標記了小鬼和《角頭》的帳號，喊話「我知道你一直在守護著我們」，似乎是想和好友分享電影票房獲佳績的好消息。王陽明曬出一張和黃鴻升的黑白照，合照中兩人的打扮正是9年前合作電影《角頭》時的造型，王陽明除了標註黃鴻升的IG帳號以外，也特別標上了的《角頭》的官方帳號。他感性寫道：「想你，我知道你一直在守護著我們。」由於王陽明最近演出的《角頭－大橋頭》，全台票房已突破2億大關，許多網友認為王陽明似乎是在對黃鴻升報喜。黃鴻升和王陽明在2015年因為演出《角頭》結緣，在電影中飾演死對頭的他們，私下成為好友，在黃鴻升去世以前，《角頭》就一直有要拍攝影集的計劃，預期找來電影第1、2集全員回歸演出，然而因為疫情延宕，直到2022年才宣布開拍。黃鴻升去世時王陽明和老婆蔡詩芸共同發表聲明哀悼，王陽明當時也有在IG上發文：「小鬼，透過你，我學到怎麼勇敢和大膽地去表演。」並喊話下輩子再一起當角頭。今年王陽明以《角頭－大橋頭》回歸角頭系列，只可惜黃鴻升和王陽明共演的畫面已經就此成為絕響。