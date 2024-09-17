中市特殊時相竟「零」秒差　議員：離譜無所適從

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台中市南區東興路一段與建國南路路口，特殊時相綠燈秒差竟為「0」，綠燈亮時對向也同步綠燈，車流量大到待左轉車輛，根本找不到車流空檔左轉。市議員張芬郁、南區市議員陳雅惠16日會同交通局會勘，決議一周內將東興、建國路口更改為「綠燈提早開」8秒，並在東興路車道，增劃設提醒可左轉標線、塗銷雙白線改善。市議員張芬郁表示，除了東興、建國南路路口，要求交通局特殊時相「綠燈早開」8秒鐘。這個十字路口的特殊時相交通號誌，只設計圓頭綠燈「太陽春」了，少了「左轉箭頭」綠燈號誌，以及特殊時相號誌路口，通行提示宣導標牌。這樣會令不熟悉「特殊時相」通行規則用路人，混淆或一不小心，就「吃上交通違規罰單」。張芬郁強調，這處路口24小時執行交通違規「科技執法」，通行燈號誌卻只做「半套」，恐有「罰單陷阱」之虞。已要求交通局在經費許可下，儘速更新號誌及宣導標牌改善，同時檢討擴增左轉專用車道等措施改善，要不就「取消」交通違規科技執法。大里區通勤族向議員張芬郁服務處陳情，開車從大里區走工學路接東興路，抵建國南北路路口時，上班路徑到東興路一段與建國南路口時要左轉，但停在內側車道待左轉，因亮綠燈時對向車道及行人同步也綠燈直行，路口綠燈只有四十多秒，根本沒有充裕的時間及空檔左轉。仔細查看路口特殊時相，綠燈沒有實施「早開」或「晚開」，交通局「零秒差」的特殊時相設計，實在很離譜。他被迫前行到東興、建國北路口，在鐵路高架橋下待左轉，發現路口執行科技執法，用路人怕吃罰單，行車更加謹慎、遲疑，路口特殊時相綠燈，只延遲晚閉燈綠10秒，能順利左轉的車輛，實在很有限，因此上下班尖峰時段，老是堵車、行車秩序混亂。市議員張芬郁指出，特殊時相號誌「標準配備」，就是要有左、右轉箭頭燈，或直行箭頭等燈號，但東興、建國南北路路口「都沒有」，特殊時相，只設計了「半套」。議員陳雅惠表示，東興路、建國南北路口，上下班尖峰時段經常堵車，路口接近中山醫學大學附設醫院及大慶火車站，車流量大，服務處屢接獲用路人抱怨及陳情。這處路口為「斜角式」十字路口，市府交通局要積極配合即將完工建國北路車道拓寬工程，重新檢討車道及特殊時相交通號誌規劃設計，以免用路人不查，在科技執法路口，吃上交通違規紅單。對此，交通局說，東興路建國南路臨近台鐵高架橋下，儲車空間不足，因此設計東興路往南綠燈遲閉，以紓解淨空橋下車道；對於民眾反映東興路往北不易左轉建國南路，交通局現勘研議，將採北向綠燈早開方式，並增加指向線、機車停等區及雙白線改為車道線等措施改善。另外，交通號誌策略，交通局說，台中市左轉車流量大的路口會優先以劃設左轉專用車道及專用時相為改善策略，但部分道路受限於路型及路幅無法佈設左轉專用車道時，則採共用車道搭配綠燈早開（提早開啟）或遲閉（延遲關閉）方式，並設置紅燈倒數計時器及特殊時相牌面等直覺化措施加強提醒，讓左轉車輛順利通過路口；交通局也將參考他縣市，研議試辦圖示加文字標誌措施。