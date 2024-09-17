中秋夜前赴北所外陪柯文哲　陳佩琪曝心酸：真的很想你

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，15日晚間仍有數十名小草到台北看守所外靜坐陪阿北，柯文哲妻子陳佩琪也前往土城看守所和小草一起陪伴阿北。民眾黨組織部今（16）日在臉書釋出影片，陳佩琪喊話柯文哲「我真的好想念你」，並感謝所有在土城一起陪伴柯文哲的支持者。陳佩琪表示，中秋夜前她和許多支持者在土城看守所門口一起陪柯文哲過中秋，她看到一輪很皎潔的明月，相信柯文哲也看到了，雖然沒辦法真正的見到柯文哲，但覺得跟柯文哲的心距離又更近了。陳佩琪說，她和柯文哲結婚30幾年來，每次對方要離開家要到外住宿時，都會跟她報告、讓她安心，這是他第一次遇到好幾天沒辦法真正關心柯文哲的身體、關心他吃得好不好、睡得好不好的狀況，「我真的好想念你」。陳佩琪回憶過去自己在台大醫院開刀時，柯文哲說一定要陪她，還故意把她的病床降低，跟自己陪床一樣的高度，「說他一定要握著我的手，兩個一定要勾著手臂，他才睡得著」。陳佩琪說，雖然現在沒辦法勾著手臂，她還是要跟柯文哲說，她在外面看著一輪明月，她會在外面等他、在外面加油，「我會幫你洗去你的冤屈，希望我們能夠跟外面這些支持者，大家一起努力」，也很感謝在土城有這麼多陪伴他們的支持者在這邊靜坐，陪著柯文哲看月亮、過中秋，她要代表柯文哲，夫妻向大家道謝。