世界最長壽33歲貓咪過世了！年齡同人類152歲　73歲飼主含淚送別

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▲蘿西去年度過32歲生日時，身體狀況還算不錯，相當有精神。（圖／Lila Brissett）

▲飼主莉拉與蘿西朝夕相伴33年。（圖／Lila Brissett）

▲世界紀錄最長壽的貓咪曾活到38歲03天，是住在美國德州的奶油泡芙（Creme Puff）。（圖／取自wikipedia）

無病痛回到貓星了！目前全世界最長壽的貓咪是33歲的「蘿西」（Rosie），而近期牠在英國諾福克郡的家中安詳離世，換算壽命為人類的152歲，73歲飼主莉拉送走陪伴自己33年的蘿西也相當不捨：「很高興我們度過了這些美好時光」。綜合外媒報導，蘿西（Rosie）出生於 1991 年，到2024年已經高齡33歲，相當於人類的152歲，先前是世界上「還活著」的最長壽貓咪，而牠離世之後，將由另一隻28歲的英國肯特郡貓咪Flossie，承接下最長壽活貓咪之稱號。飼主莉拉（Lila Brissett）表示，在蘿西還是幼貓時，自己就已經收養牠了，因為當時蘿西前主人家中女兒出生但對貓毛過敏，才決定將蘿西送往收容所，而莉拉就成為牠的第二任主人，並一起生活健健康康活了30多年。但隨著年齡不斷增加，蘿西的健康狀況也出現隱憂，每天都趴睡在窗邊，只有吃飯使用貓砂的時候會走動，因此莉拉也常常靠近檢查蘿西是否還有呼吸心跳，「很擔心她跨過彩虹橋的那一天到來」。蘿西最終在近期離世，回憶起當天景象，莉拉表示，自己只看見蘿西緩緩走進了房子的走廊，突然躺下後就去世了，「有很多美好的回憶，我很高興我們在一起度過了美好的時光」，且自己未來也不會再養寵物了。據世界紀錄記載，過去最長壽的貓咪是住在美國德州的奶油泡芙（Creme Puff），牠出生於1967年8月3日，一直活到2005年8月6日，總計活了38歲03天，已無法使用公式換算出牠的人類歲數，而蘿西只比奶油泡芙小了6歲，也是相當驚人的紀錄。