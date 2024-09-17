NBA 內幕消息：兩大巨星LeBron和 Curry 的緊張關係「確實存在」

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▲NBA兩大巨星LeBron James和Steph Curry過去在場上對決總是劍拔弩張。（圖／美聯社／達志影像）

巴黎奧運奪冠後，NBA兩大巨星LeBron James和Steph Curry也建立了超乎過往的友誼。NBA名記者Sam Amick在節目中透露，Amick說，「兩人各自有龐大的擁護者，且不斷競爭當今最佳籃球員的封號。而兩人在場上經常針鋒相對，不過巴黎奧運兩人詮釋了不同的風貌，化敵為友，合作無間。然而兩人要攜手合作的機會應該非常小，2028年洛杉磯奧運會，LeBron James和Steph Curry很難再披上國家隊戰袍。」不過在NBA賽場上合作，仍存在些微的可能性。Curry最近也釋放了一些成為LeBron隊友的隱晦暗示。