NBA 內幕消息：兩大巨星LeBron和 Curry 的緊張關係「確實存在」

巴黎奧運奪冠後，NBA兩大巨星LeBron James和Steph Curry也建立了超乎過往的友誼。不過根據美媒《The Athletic》公布的NBA內幕消息顯示，過去兩人關係並不融洽，甚至還有些緊張和矛盾。
NBA名記者Sam Amick在節目中透露，「LeBron James和Steph Curry在奧運會攜手合作，且享受彼此的陪伴，對我來說非常不真實。過往兩人在賽場上對決，總是劍拔弩張。」
Amick說，「兩人各自有龐大的擁護者，且不斷競爭當今最佳籃球員的封號。而兩人在場上經常針鋒相對，例如LeBron用巨大體型對壓制Curry，試圖讓全世界展現龐大的壓制力。」
Curry 與LeBron有機會同隊?
不過巴黎奧運兩人詮釋了不同的風貌，化敵為友，合作無間。然而兩人要攜手合作的機會應該非常小，2028年洛杉磯奧運會，LeBron James和Steph Curry很難再披上國家隊戰袍。」
不過在NBA賽場上合作，仍存在些微的可能性。Curry最近也釋放了一些成為LeBron隊友的隱晦暗示。例如Curry 在談到與LeBron的奧運合作時說：「希望未來會有更多的機會合作，即使我們現在不再是隊友。」
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Amick說，「兩人各自有龐大的擁護者，且不斷競爭當今最佳籃球員的封號。而兩人在場上經常針鋒相對，例如LeBron用巨大體型對壓制Curry，試圖讓全世界展現龐大的壓制力。」
Curry 與LeBron有機會同隊?
不過巴黎奧運兩人詮釋了不同的風貌，化敵為友，合作無間。然而兩人要攜手合作的機會應該非常小，2028年洛杉磯奧運會，LeBron James和Steph Curry很難再披上國家隊戰袍。」
不過在NBA賽場上合作，仍存在些微的可能性。Curry最近也釋放了一些成為LeBron隊友的隱晦暗示。例如Curry 在談到與LeBron的奧運合作時說：「希望未來會有更多的機會合作，即使我們現在不再是隊友。」