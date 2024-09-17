終於等到！全聯、家樂福哈根達斯下殺　大桶裝198元「口味任選」

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▲全聯哈根達斯特價，除了門市優惠外，小時達也能直接幫你送到家。（圖／全聯提供）

▲家樂福哈根達斯全品項特價199元，額外加贈50元商品抵用券。（圖／家樂福提供）

哈根達斯特價又來了！全聯、家樂福推即起至9月24日限定，家樂福哈根達斯全品項特價199元，單桶有420ml～473ml，全聯同規格特價198元，並且兩大賣場都有額外加贈哈根達斯50元商品折價券，上一波超商哈根達斯買10送10沒跟上的，這波中秋節限時特價記得衝賣場囤貨。全聯即起至9月24日前，哈根達斯全品脫特價198元（420ml～473ml），可選口味包括草莓、夏威夷果仁、萊姆葡萄、抹茶、淇淋巧酥、巧克力、香草、草莓起司蛋糕、醇濃花生醬、焦糖奶油脆餅、咖啡、芒果覆盆子、草莓覆盆子馬卡龍、雙重巧克力甘納許馬卡龍、柚香檸檬馬卡龍。購買哈根達斯冰品，額外加贈哈根達斯50元折價券，不過要注意每筆訂單只贈送一張折價券，也就是買超過一桶哈根達斯，建議可以分開結帳，折價券使用期限為9月25日至10月8日，因此無法搭配特價198元優惠活動。此外，全聯小時達也有同步優惠，哈根達斯品脫全系列198元，並且可以搭配新客首購優惠，9月19日前滿399元可享7折，首購成單再送次月滿200元折100元優惠。家樂福即起至9月24日會員購買哈根達斯全品項（420ml～473ml），單桶特價199元，同樣加贈50元哈根達斯商品折價券，部分口味售完為止。同樣每筆訂單只贈送一張折價券，折價券使用期限為9月25日至10月8日，因此無法搭配特價199元優惠活動。