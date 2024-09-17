偽造車牌案件激增！ 桃園警監、交通停管聯手已查獲破百件

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近期偽造車牌案件激增，甚至有不法之徒刻意懸掛偽牌犯案，導致嚴重治安問題。桃園市政府交通局、警察局(交通大隊、刑警大隊)與桃園監理站運用註銷號牌辨識及AI巡防系統高科技執法，聯手查獲偽造車牌，自5月以來已破獲超過百件。桃園監理站透過Line即時通報機制提供黑名單予警方及道路停管單位植入號牌辨識及巡防系統加強攔查，桃園警方亦經由監理站提供「號牌防偽辨識方法」辦理員警教育訓練，加強偽牌辨識能力。桃園市警察局表示，自今年5月以來，警方於勤務中查獲800餘件使用無效號牌車輛，其中使用偽牌案件計103件，除依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定舉發及扣繳牌照外，並依刑法第212、216條偽造特種文書移送地方檢察署偵辦。桃園監理站站長黃成民提醒，民眾若發現自己車牌號碼遭冒用而收到違規罰單，可至警局完成報案程序，並調閱監視器追查使用偽造號牌車主涉及之不法情事，也籲請民眾切勿於網路平台等管道購買偽造號牌懸掛使用，以免違反行政罰及刑法得不償失。