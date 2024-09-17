狂打柯文哲「黨內關切長輩」身份曝光　游淑慧這樣說

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭羈押禁見，國民黨顧及立院的藍白在野合作，定調不落井下石。不過國民黨台北市議員游淑慧、鍾小平，仍堅持議員身分必須嚴格監督。游淑慧日前還自爆，因此遭黨內長輩批「不顧大局」，如今週刊爆料，關切者是一名立委出身的現任黨務主管。對此，游淑慧直言，影射或見縫插針都是多餘的，查弊案沒有必要變成黨內家務爭議。游淑慧頻打京華城弊案，日前還自爆被黨內長輩警告，說她「不顧大局」。《鏡週刊》今（17）日報導指出，關切游淑慧的長輩是一名立委出身的現任黨務主管，加上朱立倫系統的色彩明顯，才讓批柯派認為是黨內高層授意。對此，游淑慧在臉書發文表示，關於報導沒有跟身為當事人的她查證詢問，她也不知道週刊是如何掌握消息的。游淑慧直言，影射或見縫插針都是多餘的，「我不想多談非案情以外的事，尤其查弊案沒有必要變成黨內家務爭議。每個人都有不同的分工、不同的考量。問心無愧、做好份內之事即可，本就沒有必要強要他人支持。祝福大家中秋快樂……平安健康」。