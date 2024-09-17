民調贏綠營5戰將　柯志恩曝鄉親最新反應高喊：顧高雄是我的使命

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據《TVBS》公布最新「2026高雄市長可能人選民調」顯示，目前民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，或是前勞動部長許銘春，不論派出參戰，支持度都輸國民黨立委柯志恩。而柯志恩也在中秋佳節期間勤跑基層，並在晚會喊話顧高雄是她的使命，希望物來有機會可以服務高雄這個大家庭。柯志恩在臉書發文表示，上週從北高雄到南高雄、從鄰里到宮廟、從白天到黑夜，陪伴著鄉親歡度多場中秋活動，也跑了許多行程，有祝福、有溫暖、有幸福、也有感動，「感動的是過去互動比較冷的地方，我們逐漸突破，到了前鎮草衙、鳳山五甲的宮廟，更能聽見許多鄉親大聲為我加油的聲音，鄉親相對溫暖。祝福的是受邀參加市民集團婚禮，為多對新人見證，祝福大家永結同心，百年好合，因為市民朋友喜結良緣感到幸福。」柯志恩也在高雄的一場晚會上說，2年前來到這，很感謝大家的疼愛和照顧，所以選擇留下，自己是2個孩子的媽媽，顧家庭是她的責任，以後可以「顧高雄」也是她的使命，希望未來能有機會可以服務高雄的大家庭。