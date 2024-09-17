啪沒了！亞馬遜宣布取消在家上班　明年一月起要求天天打卡

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美國零售巨擘亞馬遜（Amazon）16日宣布取消在家上班，預期將在明年起全面要求員工每週回公司辦公室上班5天，不僅比先前要求的3天還要嚴格，執行長賈西（Andy Jassy）還在一封員工信上強調，這項改變對於「發明、協調和聯繫」是必要的做法，還稱亞馬遜「必須運作地像是世上最大規模的新創公司」。亞馬遜作為全球科技企業巨頭，自現任執行長賈西於2021年上任以來，便開始大規模裁員、削減成員，更一手規劃了這家公司上市27年以來最大規模的資遣。《路透社》、《BBC》指出，賈西在一份備忘錄中宣布，明年一月開始，辦公室員工必須一周5天都到公司打卡上班。賈西稱自己很擔心亞馬遜如今已是科技巨頭，但仍保有新創公司的活力，而他為此感到自豪的同時，也擔憂企業文化會被彈性工作及官僚主義稀釋，他認為亞馬遜「必須像全球最大新創公司那樣運作」，而重返辦公室能夠協助員工「創造、合作、與彼此建立足夠的聯繫」，最終重拾合作與互動的能力，同時他也宣布會持續精簡公司架構，尤其管理階層職位，以達到組織扁平化。新冠疫情威脅逐漸減弱後，亞馬遜高層成為跨國企業當中採取更加強硬態度，推動員工重返辦公室的立場，而這也一度引發公司內的緊張關係。目前亞馬遜採取混合辦公模式，員工一周可以有2天在家上班，明年起員工們能在某些特殊情況下申請遠端辦公，例如小孩生病、家庭緊急等，相當於回到疫情前的辦公狀況。然而「回辦公室上班」政策持續引來反對聲浪，部分員工尤其是來自西雅圖總部的職員就曾抗議遠距工作津貼被砍，主張居家上班既有效率，又可以節省通勤時間和金錢，但許多參與罷工抗議回歸辦公室政策的員工卻因此面臨不公平報復被開除。有職員向《路透社》表示，他們被要求搬到西雅圖以保住工作，或是某些不遵守相關指示者升遷機會受到影響，或收到公司通知，稱他們已「自願辭職」，公司也將系統鎖住，不讓他們再使用，就連那些「非在家上班不可」的狀況也變成需要經過更多上級主管批准。