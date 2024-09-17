香港記者頻遭騷擾！連家屬、房東也受害　港首：任何人都可以報警

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香港記者協會上週五（13）公佈調查顯示，今年6月至8月期間，香港數十名記者、其家人或其家人雇主遭到不同方式的滋擾與恐嚇，香港記協認為，類似的騷擾事件不僅頻率愈發頻繁，程度也愈發嚴重，可能是有系統性針對記者們的行為；對此，香港特首李家超表示，任何人有需要執法部門協助，都可以報警。香港記者協會日前透露在過去兩個月期間，有數十名記者及他們的家人、甚至家人的雇主和房東等相關人士遭不明人士騷擾、恐嚇，這些自稱「愛國人士」的匿名投訴與騷擾方式包含寄送信件、電子郵件給記者與其親友，受到影響的記者與機構包含13家國際及香港本地的大、中、小型媒體，還有兩家新聞教育機構。香港記協主席鄭嘉如則在記者會上表示，相信這是有系統地針對記者群體的行為，包括在社群媒體抹黑及恐嚇、發電郵或郵寄信件到家中、工作地點或合作機構等；他也稱這些行徑「試圖恐嚇削弱他們家庭的收入來源或人際網路，務求施壓、孤立並要脅記者，令他們放棄從事新聞工作或工會的崗位」。香港記協指出，相關滋擾屬於霸凌行為的一種，嚴重干預了香港的新聞自由，「香港是國際化城市，是一個有文明及法治的社會，這些行為是在已經回復安穩、由治及興的社會裡製造混亂，有損香港治安良好的形象。」對此，香港特首李家超也在週二（17）行政會議前，先行會見記者群，其中有記者詢問香港執法部門該如何跟進確保媒體可以免於在恐懼中工作，李家超則回應表示，「任何人有需要執法部門協助，可以報警，也可以向涉及的相關執法部門，例如入境處及海關等」，強調執法部門會秉公辦理。針對此事，香港警務處處長蕭澤頤日前也表示，警方暫時收到兩個報告，「一定不偏不倚、不理背景去徹查事件」，香港保安局副局長卓孝業則強調，香港是法治社會，如果收到任何恐嚇滋擾，絕對鼓勵大家報告。記協主席鄭嘉如則認為，相較過往類似事件的發生，如今香港各大主流傳媒以致官方對事件的回應明顯未夠重視。